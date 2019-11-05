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З авто луцького депутата викрали сумку з грошима та документами

З авто луцького депутата викрали сумку з грошима та документами
З автомобіля депутата міської ради, відомого волонтера і засновника ВЦ «Серце патріота» Сергія Балицького викрали сумку з грошима та документами. Власник просить повернути документи за винагороду.

Про це він повідомив в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини.

Інцидент трапився 6 серпня близько 16:00 на вулиці Даргомижського, 3, що поблизу Луцької міської ради. Невідомий чоловік розбив скло буса Mercedes Viano та дістав з нього чоловічу шкіряну сумку коричневого кольору, в якій знаходився паспорт, водійське та чорнобильське посвідчення, техпаспорт на автомобіль та ключі.

Викрадач міг викинути сумку після того, як дістав з неї гроші, тому волонтер просить лучан, які знайдуть сумку з документами, повернути її за винагороду.

Повідомити про знайдену річ можна за телефоном +380504334344

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Теги: Луцьк, крадіжка, депутат, авто
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