З авто луцького депутата викрали сумку з грошима та документами

Сергія Балицького викрали сумку з грошима та документами. Власник просить повернути документи за винагороду.



Про це він Інформаційному агентству Волинські Новини.



Інцидент трапився 6 серпня близько 16:00 на вулиці Даргомижського, 3, що поблизу Луцької міської ради. Невідомий чоловік розбив скло буса Mercedes Viano та дістав з нього чоловічу шкіряну сумку коричневого кольору, в якій знаходився паспорт, водійське та чорнобильське посвідчення, техпаспорт на автомобіль та ключі.



Викрадач міг викинути сумку після того, як дістав з неї гроші, тому волонтер просить лучан, які знайдуть сумку з документами, повернути її за винагороду.



Повідомити про знайдену річ можна за телефоном +380504334344

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З автомобіля депутата міської ради, відомого волонтера і засновника ВЦ «Серце патріота»викрали сумку з грошима та документами. Власник просить повернути документи за винагороду.Про це він повідомив в коментаріІнцидент трапився 6 серпня близько 16:00 на вулиці Даргомижського, 3, що поблизу Луцької міської ради. Невідомий чоловік розбив скло буса Mercedes Viano та дістав з нього чоловічу шкіряну сумку коричневого кольору, в якій знаходився паспорт, водійське та чорнобильське посвідчення, техпаспорт на автомобіль та ключі.Викрадач міг викинути сумку після того, як дістав з неї гроші, тому волонтер просить лучан, які знайдуть сумку з документами, повернути її за винагороду.Повідомити про знайдену річ можна за телефоном

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