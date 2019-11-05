З авто луцького депутата викрали сумку з грошима та документами
Сьогодні, 18:27
З автомобіля депутата міської ради, відомого волонтера і засновника ВЦ «Серце патріота» Сергія Балицького викрали сумку з грошима та документами. Власник просить повернути документи за винагороду.
Про це він повідомив в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини.
Інцидент трапився 6 серпня близько 16:00 на вулиці Даргомижського, 3, що поблизу Луцької міської ради. Невідомий чоловік розбив скло буса Mercedes Viano та дістав з нього чоловічу шкіряну сумку коричневого кольору, в якій знаходився паспорт, водійське та чорнобильське посвідчення, техпаспорт на автомобіль та ключі.
Викрадач міг викинути сумку після того, як дістав з неї гроші, тому волонтер просить лучан, які знайдуть сумку з документами, повернути її за винагороду.
Повідомити про знайдену річ можна за телефоном +380504334344
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Про це він повідомив в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини.
Інцидент трапився 6 серпня близько 16:00 на вулиці Даргомижського, 3, що поблизу Луцької міської ради. Невідомий чоловік розбив скло буса Mercedes Viano та дістав з нього чоловічу шкіряну сумку коричневого кольору, в якій знаходився паспорт, водійське та чорнобильське посвідчення, техпаспорт на автомобіль та ключі.
Викрадач міг викинути сумку після того, як дістав з неї гроші, тому волонтер просить лучан, які знайдуть сумку з документами, повернути її за винагороду.
Повідомити про знайдену річ можна за телефоном +380504334344
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