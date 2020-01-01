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У центрі волинського міста – аварія: мінівен зіткнувся з мопедом. ФОТО

У центрі волинського міста – аварія: мінівен зіткнувся з мопедом. ФОТО
У центрі Любомля біля супермаркету «АТБ» сталася дорожньо-транспортна пригода.

Фото редакції Район.Любомль надіслали очевидці аварії.

ДТП сталася 7 серпня близько 17:00. Мінівен Renault не розминувся та зіткнувся із мопедом.

Попередньо, постраждалих немає.

На місці аварії працювали «швидка» та співробітники поліції, які з’ясовують усі обставини ДТП.

У центрі волинського міста – аварія: мінівен зіткнувся з мопедом. ФОТО
У центрі волинського міста – аварія: мінівен зіткнувся з мопедом. ФОТО
У центрі волинського міста – аварія: мінівен зіткнувся з мопедом. ФОТО
У центрі волинського міста – аварія: мінівен зіткнувся з мопедом. ФОТО
У центрі волинського міста – аварія: мінівен зіткнувся з мопедом. ФОТО

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Теги: Любомль, аварія, мопед
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