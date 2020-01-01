У центрі волинського міста – аварія: мінівен зіткнувся з мопедом. ФОТО





Фото редакції



ДТП сталася 7 серпня близько 17:00. Мінівен Renault не розминувся та зіткнувся із мопедом.



Попередньо, постраждалих немає.



На місці аварії працювали «швидка» та співробітники поліції, які з’ясовують усі обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Любомля біля супермаркету «АТБ» сталася дорожньо-транспортна пригода.Фото редакції Район.Любомль надіслали очевидці аварії.ДТП сталася 7 серпня близько 17:00. Мінівен Renault не розминувся та зіткнувся із мопедом.Попередньо, постраждалих немає.На місці аварії працювали «швидка» та співробітники поліції, які з’ясовують усі обставини ДТП.

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