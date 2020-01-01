У волинському селі, де священник привітав Путіна з іменинами, збирають підписи про перехід у ПЦУ
Сьогодні, 19:44
Після скандалу з отцем УПЦ (МП) Олексієм Шараном, який привітав президента Росії Путіна з іменинами, у Галинівці Володимир-Волинського району збирають підписи про перехід до ПЦУ.
Про це йдетьс у сюжеті "ТСН", передає "Буг".
Нагадаємо, люди закрили церкву після того, як дізналися, що їхній священник привітав з Днем ангела президента Росії. Пост із побажаннями отець розмістив у фейсбуці, потім швиденько його видалив, але було пізно.
«Привітання із побажаннями здоров’я, терпіння та довгих років життя російському президенту Путіну з'явилося ну сторінці священника УПЦ Олексія Шарана на день Володимира. Місцеві журналісти встигли зробили скрін, а через тиждень отець пояснив, що зробив це випадково», – йдеться в сюжеті.
ЧИТАТА ТАКОЖ: Волинського священника, який привітав Путіна з іменинами, внесли в базу «Миротворця»
Шаран зазначив, що помилково в розсилання потрапив Путін і після підказки друзів він пост видалив.
Селяни після того, як дізналися про привітання президенту країни-агресора, повісили на церкву замок. Однак на другий день, кажуть селяни, зняти його їх заставила поліція.
Олексій Шаран править у церкві більше десяти років. Думки про нього різняться: одні засуджують, інші підтримують і кажуть, що все – наклеп.
Журналісти ТСН вирушили у Володимир, де мешкає отець, аби поспілкуватися із ним.
«Хоч гараж був відчинений і на дворі стояв бус, до нас ніхто не вийшов. На телефонні дзвінки – не відповідає», – розповідають журналісти.
У селі цієї неділі під церквою планують організувати збори, де будуть вирішувати, чи місце отцю Олексію в їхній парафії та почали збирати підписи про перехід церкви до ПЦУ.
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Про це йдетьс у сюжеті "ТСН", передає "Буг".
Нагадаємо, люди закрили церкву після того, як дізналися, що їхній священник привітав з Днем ангела президента Росії. Пост із побажаннями отець розмістив у фейсбуці, потім швиденько його видалив, але було пізно.
«Привітання із побажаннями здоров’я, терпіння та довгих років життя російському президенту Путіну з'явилося ну сторінці священника УПЦ Олексія Шарана на день Володимира. Місцеві журналісти встигли зробили скрін, а через тиждень отець пояснив, що зробив це випадково», – йдеться в сюжеті.
ЧИТАТА ТАКОЖ: Волинського священника, який привітав Путіна з іменинами, внесли в базу «Миротворця»
Шаран зазначив, що помилково в розсилання потрапив Путін і після підказки друзів він пост видалив.
Селяни після того, як дізналися про привітання президенту країни-агресора, повісили на церкву замок. Однак на другий день, кажуть селяни, зняти його їх заставила поліція.
Олексій Шаран править у церкві більше десяти років. Думки про нього різняться: одні засуджують, інші підтримують і кажуть, що все – наклеп.
Журналісти ТСН вирушили у Володимир, де мешкає отець, аби поспілкуватися із ним.
«Хоч гараж був відчинений і на дворі стояв бус, до нас ніхто не вийшов. На телефонні дзвінки – не відповідає», – розповідають журналісти.
У селі цієї неділі під церквою планують організувати збори, де будуть вирішувати, чи місце отцю Олексію в їхній парафії та почали збирати підписи про перехід церкви до ПЦУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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