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Завтра, 8 серпня, Луцьк вийде з «червоної» зони карантину

Завтра, 8 серпня, Луцьк вийде з «червоної» зони карантину
Епідеміологічні показники небезпеки у Луцьку та Тернополі дозволяють перевести міста з "червоних" зон до "помаранчевої" та "жовтої" відповідно. Переведення відбудеться завтра, 8 серпня.

Про це на брифінгу 7 серпня після завершення засідання комісії з питань ТЕБ та НС повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"На цьому засіданні було прийнято рішення, це дозволяють показники, місто Луцьк з "червоної" перевести до "помаранчевої" зони. Переведення відбудеться з завтрашнього дня, 8 серпня. Крім того, місто Тернопіль переведуть до "жовтого" рівня. Це рішення також з 8 серпня", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оновили перелік карантинних зон, згідно з яким Луцьк перейшов з "червоної" зони у "помаранчеву".

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Теги: Луцьк, карантинна зона, червоний рівень
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