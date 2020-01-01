8 серпня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження нотаріус та волонтер Наталія Ариванюк (на фото).
Також святкують день народження завідувачка Колодяжненським літературно-меморіальним музеєм-садибою Лесі Українки, заслужений працівник культури України Віра Комзюк, екс-народний депутат України Анатолій Горбатюк, представник Благодійного фонду «Патріоти Волині» Павло Самолюк.
Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі та радості від життя.
8 серпня 1993 року стався майновий конфлікт між вірянами УАПЦ та УПЦ КП за Хрестовоздвиженський храм у Луцьку. Як ідеться на сайті Волинської єпархії УПЦ КП, відбулося «раптове його захоплення прибулим на Волинь єпископом Феоктистом (Пересадою) та групою вірян УАПЦ».
Своє професійне свято «Міжнародний день офтальмології» лікарі офтальмологи почали відзначати з 2004 року. Датою проведення «Міжнародного дня офтальмології» стало 8 серпня - день народження знаменитого офтальмолога Святослава Федорова.
Також у цей день відзначають День альпініста. Сучасний альпінізм - це і вид спорту, і робота, і вид активного відпочинку. Сходження на вершину гори, як і спуск з неї, подолання перешкод і небезпек, як і раніше вимагають від людини високої самовіддачі.
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Також святкують день народження завідувачка Колодяжненським літературно-меморіальним музеєм-садибою Лесі Українки, заслужений працівник культури України Віра Комзюк, екс-народний депутат України Анатолій Горбатюк, представник Благодійного фонду «Патріоти Волині» Павло Самолюк.
Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі та радості від життя.
8 серпня 1993 року стався майновий конфлікт між вірянами УАПЦ та УПЦ КП за Хрестовоздвиженський храм у Луцьку. Як ідеться на сайті Волинської єпархії УПЦ КП, відбулося «раптове його захоплення прибулим на Волинь єпископом Феоктистом (Пересадою) та групою вірян УАПЦ».
Своє професійне свято «Міжнародний день офтальмології» лікарі офтальмологи почали відзначати з 2004 року. Датою проведення «Міжнародного дня офтальмології» стало 8 серпня - день народження знаменитого офтальмолога Святослава Федорова.
Також у цей день відзначають День альпініста. Сучасний альпінізм - це і вид спорту, і робота, і вид активного відпочинку. Сходження на вершину гори, як і спуск з неї, подолання перешкод і небезпек, як і раніше вимагають від людини високої самовіддачі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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