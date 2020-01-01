«Волинь» розгромно перемогла «Гірник-Спорт»





Відтак, щоб виходити до УПЛ, «Волині» потрібно перемагати в останньому турі закарпатський «Минай» на виїзді, - повідомляє

Лучанам, аби продовжувати боротьбу за путівку до УПЛ, в сьогоднішній грі потрібна була лише перемога, тож вони на правах господарів агресивніше розпочали гру. У стартові 15 хвилин особливо активним був головний бомбардир «хрестоносців» Кожанов, який тричі бив по воротах «Гірника», зокрема двічі зі стандартних положень, однак ворота гостей залишалися сухими.



На 28-й хвилині футболіст команди з Горішніх Плавнів Чередниченко мав супер-момент, щоб відкрити рахунок: мов на велосипеді він пройшов захист «Волині», але з вигідної позиції не влучив у ворота. Також зі штрафного у гостей пробивав Батюшин, але він також не влучив у рамку воріт.



А на 34-й хвилині стовідсотковий момент вже втратила «Волинь»: лучани кілька разів поспіль пробили, і м’яч відскочив до Куліша, який, залишившись сам перед порожніми воротами, пробив вище.



Вже у першому таймі тренерський штаб «Волині» вирішив зробити заміну – замість Конкольняка, який кілька разів не встигав за Чередниченком, на лівий фланг захисту вийшов Цюпа.



Перший тайм завершився з нулями на табло, а по перерві Кожанов отримав розрізну передачу від Рябова та пробив у дальній кут, забивши свій вісімнадцятий гол у сезоні – 1:0.



Проте після цього у «Волині» сталася неприємність: єдиний номінальний центральний захисник Приндета покинув поле через травму. Місце у центрі захисту зайняв лівий захисник Цюпа, а на фланзі захисту з’явився Климець.



А на 61-й хвилині Куліш таки забив свій дебютний гол за «Волинь»: нападник отримав передачу з флангу від Климця та з розвороту пробив у кут – 2:0.



Волошинович одразу ж після цього міг зробити рахунок розгромним, однак не влучив у дальній кут.



Уже в додатковий час Рябов вивів Кобзаря віч-на-віч з голкіпером, а той забив третій гол своєї команди, довівши рахунок до розгромного.



У підсумку «Волинь» довела матч до логічного завершення, впевнено перемігши «Гірник-Спорт». В останньому турі «хрестоносці» поїдуть в гості до «Минаю», де й вирішиться доля однієї з путівок в УПЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Забивши два голи у другій половині зустрічі, «Волинь» 7 серпня впевнено перемогла «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів у 29-му турі.Відтак, щоб виходити до УПЛ, «Волині» потрібно перемагати в останньому турі закарпатський «Минай» на виїзді, - повідомляє ІА "Волинські новини".

Лучанам, аби продовжувати боротьбу за путівку до УПЛ, в сьогоднішній грі потрібна була лише перемога, тож вони на правах господарів агресивніше розпочали гру. У стартові 15 хвилин особливо активним був головний бомбардир «хрестоносців» Кожанов, який тричі бив по воротах «Гірника», зокрема двічі зі стандартних положень, однак ворота гостей залишалися сухими.На 28-й хвилині футболіст команди з Горішніх Плавнів Чередниченко мав супер-момент, щоб відкрити рахунок: мов на велосипеді він пройшов захист «Волині», але з вигідної позиції не влучив у ворота. Також зі штрафного у гостей пробивав Батюшин, але він також не влучив у рамку воріт.А на 34-й хвилині стовідсотковий момент вже втратила «Волинь»: лучани кілька разів поспіль пробили, і м’яч відскочив до Куліша, який, залишившись сам перед порожніми воротами, пробив вище.Вже у першому таймі тренерський штаб «Волині» вирішив зробити заміну – замість Конкольняка, який кілька разів не встигав за Чередниченком, на лівий фланг захисту вийшов Цюпа.Перший тайм завершився з нулями на табло, а по перерві Кожанов отримав розрізну передачу від Рябова та пробив у дальній кут, забивши свій вісімнадцятий гол у сезоні – 1:0.Проте після цього у «Волині» сталася неприємність: єдиний номінальний центральний захисник Приндета покинув поле через травму. Місце у центрі захисту зайняв лівий захисник Цюпа, а на фланзі захисту з’явився Климець.А на 61-й хвилині Куліш таки забив свій дебютний гол за «Волинь»: нападник отримав передачу з флангу від Климця та з розвороту пробив у кут – 2:0.Волошинович одразу ж після цього міг зробити рахунок розгромним, однак не влучив у дальній кут.Уже в додатковий час Рябов вивів Кобзаря віч-на-віч з голкіпером, а той забив третій гол своєї команди, довівши рахунок до розгромного.У підсумку «Волинь» довела матч до логічного завершення, впевнено перемігши «Гірник-Спорт». В останньому турі «хрестоносці» поїдуть в гості до «Минаю», де й вирішиться доля однієї з путівок в УПЛ.

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