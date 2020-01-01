Троє гравців «Волині» потрапили до збірної туру

Перемога «Волині» у матчі проти «Черкащини» (2:0) у попередньому турі чемпіонату України знову звернула увагу провідних футбольних сайтів країни на наших футболістів.Про це повідомдляє клубна пресслужба.Так, уже звично відзначив «Хрестоносців» портал «FootBoom», до символічної збірної якого увійшли Ростислав Волошинович та Денис Кожанов. «Роха», до слова, засвітився і у підбірці від «Спорт Арени», а також отримав номінацію «Гол туру», а компанію йому там склав Олександр Мартинюк. Цитуємо:18-річний універсал проходить справжнє бойове хрещення у луцькій команді – будучи лівим захисником за основною спеціалізацією, встиг спробувати себе в середині поля та праворуч у захисті, де грає останні два матчі (в інтересах символічної збірної та заради його основної позиції, переводимо його ліворуч). Мартинюк провів усю гру на Київщині на одному рівні. До перерви справлявся із Нечаєм, після перерви мав ще більше роботи, адже вийшов досвідчений Захаревич. І все одно господарі так і не змогли забити, а гідний суперник після кількох фірмових трюків (зміщення з флангу – обвідний удар) почав програвати луцькому універсалу.«Волинь» мала, на перший погляд, просте завдання – взяти три очки у грі проти аутсайдера, який не може виграти вже майже рік. Але треба враховувати обставини лучан: тиск відповідальності за результат, необхідність подолати 424 км до Київської області, потреба ротації не за рахунок очок. З огляду на це, дуже важливо, що Волошинович заклав фундамент перемоги над «Черкащиною» своєю стартовою активністю. Ростислав провів неймовірний перший тайм, коли неодноразово міг забивати й у підсумку відкрив рахунок розкішним обвідним ударом на виконання. У зв’язці з Климцем просто розривав свій фланг, діяв широко – по всій передовій лінії.Тур багатий на трудові голи, але й серед них знаходимо естетику. Ростислав здорово закрутив під поперечину, так що стрибок воротаря номінальних господарів був марним».