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На Волині освітяни хотіли незаконно використати 1,6 мільйона гривень

На Волині освітяни хотіли незаконно використати 1,6 мільйона гривень
Прокурори на Волині попередили незаконне використання 1,6 млн грн бюджетних коштів у освітній сфері.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Ковельська місцева прокуратура Волинської області звернулася до суду із позовом в інтересах держави в особі Західного офісу Держаудитслужби до Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради та місцевого підприємства, вимагаючи визнати недійсними результати торгів та договір про закупівлю робіт на загальну суму понад 1,6 млн. грн.

Прокурори з'ясували, що Управління освіти виконавчого комітету міської ради у березні 2019 року за результатами проведення процедури відкритих торгів уклало із одним із підприємств договір про виконання за державні кошти робіт із тепломодернізації загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 у Ковелі.

Проте процедуру закупівлі провели із порушеннями вимог Закону України «Про публічні закупівлі», адже з пропозицій, які надійшли для участі в електронних торгах, вибрали на понад 300 тис. грн дорожчу від найбільш економічно вигідної, що могло призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів.

Зважаючи на те, що Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області не вживало заходів задля звернення до суду з метою визнання результатів публічної закупівлі недійсними, у ситуацію втрутилася прокуратура.

Після подання прокуратурою позову Управління освіти виконкому Ковельської міськради добровільно розірвало договір із підприємством, відтак прокурорам вдалося попередити нераціональне використання бюджетних коштів.

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Теги: Волинь, Ковель, освіта, прокуратура
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