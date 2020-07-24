В СНУ імені Лесі Українки затвердили новий склад наглядової ради

В Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки затвердили новий склад наглядової ради.Про це йдеться на сайті університету.Згідно з Законом України «Про вищу освіту» та Статутом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, відповідно до нових перспективних завдань вищої школи та сучасних викликів Міністерство освіти і науки Українки Наказом від 24.07.2020 № 962 затвердило новий склад Наглядової ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.Відтепер пріоритети розвитку Університету визначатимуть відомі на Волині та в Україні особистості.Головою Наглядової ради став, політик, державний діяч, заслужений економіст України, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Заступником Голови призначено, голову правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», кандидата економічних наук, секретарем –, директора ТОВ InternetDevels.До складу Наглядової ради Університету також увійшли:, політик, науковець, громадська діячка, доктор філологічних наук, доцент, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики;, Герой України, генерал-майор Збройних сил України, начальник штабу – перший заступник командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України;, релігійний діяч, доктор богослов’я, архієрей Православної церкви України, митрополит Луцький і Волинський;, головний редактор всеукраїнської газети «День»,голова правління Volwest Group, фундатор Музею сучасного українського мистецтва Корсаків;, власник групи компаній «Модерн-експо».