В СНУ імені Лесі Українки затвердили новий склад наглядової ради
Сьогодні, 05:21
В Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки затвердили новий склад наглядової ради.
Про це йдеться на сайті університету.
Згідно з Законом України «Про вищу освіту» та Статутом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, відповідно до нових перспективних завдань вищої школи та сучасних викликів Міністерство освіти і науки Українки Наказом від 24.07.2020 № 962 затвердило новий склад Наглядової ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Відтепер пріоритети розвитку Університету визначатимуть відомі на Волині та в Україні особистості.
Головою Наглядової ради став Ігор Палиця, політик, державний діяч, заслужений економіст України, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Заступником Голови призначено Олександра Товстенюка, голову правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», кандидата економічних наук, секретарем – Віктора Левандовського, директора ТОВ InternetDevels.
До складу Наглядової ради Університету також увійшли: Ірина Констанкевич, політик, науковець, громадська діячка, доктор філологічних наук, доцент, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Андрій Ковальчук, Герой України, генерал-майор Збройних сил України, начальник штабу – перший заступник командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України; Тимофій Зінкевич (Михаїл), релігійний діяч, доктор богослов’я, архієрей Православної церкви України, митрополит Луцький і Волинський; Лариса Івшина, головний редактор всеукраїнської газети «День», Віктор Корсак, голова правління Volwest Group, фундатор Музею сучасного українського мистецтва Корсаків; Петро Пилипюк, власник групи компаній «Модерн-експо».
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Про це йдеться на сайті університету.
Згідно з Законом України «Про вищу освіту» та Статутом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, відповідно до нових перспективних завдань вищої школи та сучасних викликів Міністерство освіти і науки Українки Наказом від 24.07.2020 № 962 затвердило новий склад Наглядової ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Відтепер пріоритети розвитку Університету визначатимуть відомі на Волині та в Україні особистості.
Головою Наглядової ради став Ігор Палиця, політик, державний діяч, заслужений економіст України, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Заступником Голови призначено Олександра Товстенюка, голову правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», кандидата економічних наук, секретарем – Віктора Левандовського, директора ТОВ InternetDevels.
До складу Наглядової ради Університету також увійшли: Ірина Констанкевич, політик, науковець, громадська діячка, доктор філологічних наук, доцент, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Андрій Ковальчук, Герой України, генерал-майор Збройних сил України, начальник штабу – перший заступник командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України; Тимофій Зінкевич (Михаїл), релігійний діяч, доктор богослов’я, архієрей Православної церкви України, митрополит Луцький і Волинський; Лариса Івшина, головний редактор всеукраїнської газети «День», Віктор Корсак, голова правління Volwest Group, фундатор Музею сучасного українського мистецтва Корсаків; Петро Пилипюк, власник групи компаній «Модерн-експо».
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