Релігійна громада під Луцьком святкуватиме потрійний ювілей





Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.



9 серпня - престольний празник громади Великомученика і цілителя Пантелеймона. Відбудеться Божественна літургія з нагоди 120-річчя храму, 125-річчя освячення на горі Афон унікальної храмової ікони та 25-річчя служіння на парафії протоієрея Сергія Коця.



Очолить урочистості митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



Настоятель парафії о. Сергій запрошує всіх бажаючих долучитися до святкової Відправи та розділити радість торжества.

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