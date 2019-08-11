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Релігійна громада під Луцьком святкуватиме потрійний ювілей

Релігійна громада під Луцьком святкуватиме потрійний ювілей
У неділю, 9 серпня, релігійна громада села Рованці, що неподалік від Луцька, святкуватиме потрійний ювілей.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

9 серпня - престольний празник громади Великомученика і цілителя Пантелеймона. Відбудеться Божественна літургія з нагоди 120-річчя храму, 125-річчя освячення на горі Афон унікальної храмової ікони та 25-річчя служіння на парафії протоієрея Сергія Коця.

Очолить урочистості митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Настоятель парафії о. Сергій запрошує всіх бажаючих долучитися до святкової Відправи та розділити радість торжества.

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Теги: Рованці, ПЦУ, свято
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