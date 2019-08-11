Релігійна громада під Луцьком святкуватиме потрійний ювілей
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У неділю, 9 серпня, релігійна громада села Рованці, що неподалік від Луцька, святкуватиме потрійний ювілей.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
9 серпня - престольний празник громади Великомученика і цілителя Пантелеймона. Відбудеться Божественна літургія з нагоди 120-річчя храму, 125-річчя освячення на горі Афон унікальної храмової ікони та 25-річчя служіння на парафії протоієрея Сергія Коця.
Очолить урочистості митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Настоятель парафії о. Сергій запрошує всіх бажаючих долучитися до святкової Відправи та розділити радість торжества.
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
9 серпня - престольний празник громади Великомученика і цілителя Пантелеймона. Відбудеться Божественна літургія з нагоди 120-річчя храму, 125-річчя освячення на горі Афон унікальної храмової ікони та 25-річчя служіння на парафії протоієрея Сергія Коця.
Очолить урочистості митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Настоятель парафії о. Сергій запрошує всіх бажаючих долучитися до святкової Відправи та розділити радість торжества.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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