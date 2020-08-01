вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Освітяни можуть отримати доплати за дистанційну роботу

Освітяни можуть отримати доплати за дистанційну роботу
Працівники закладів освіти, які проводять заняття в умовах дистанційного навчання, можуть отримувати надбавки до зарплати.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки у відповідь на звернення Профспілки працівників освіти, - пише "Українська правда".

"Зокрема, працівникам закладів освіти, які проводять заняття в умовах дистанційного навчання, керівником закладу може бути установлена надбавка за складність і напруженість у роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки)", - повідомили у МОН.

Встановлювати надбавки можуть керівники закладів можуть у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків.

Нагадаємо, у період карантину у МОН рекомендували виплачувати середню заробітну плату педагогічним працівникам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освіта, Україна, дистанційне навчання, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Троє гравців «Волині» потрапили до збірної туру
Сьогодні, 01:13
Освітяни можуть отримати доплати за дистанційну роботу
Сьогодні, 00:15
8 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Білорусі затримали українських журналістів
07 серпень, 23:34
Волинське місто підтопило через прорив труби, яку нещодавно замінили. ВІДЕО, ФОТО
07 серпень, 22:59
Схожі новини
У Міносвіти розповіли, як оцінюють учнів під час дистанційного навчання У Міносвіти розповіли, як оцінюють учнів під час дистанційного навчання
08 травень, 20:45
У вересні учні місяць наздоганятимуть шкільну програму У вересні учні місяць наздоганятимуть шкільну програму
05 травень, 20:43
Волинські школярі та вчителі розповіли про міністерські онлайн-уроки. ВІДЕО Волинські школярі та вчителі розповіли про міністерські онлайн-уроки. ВІДЕО
09 квітень, 17:52
В Україні на перетинах «зелених» та «червоних» зон встановлять пости В Україні на перетинах «зелених» та «червоних» зон встановлять пости
29 липень, 12:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Троє гравців «Волині» потрапили до збірної туру
Сьогодні, 01:13
 0
Освітяни можуть отримати доплати за дистанційну роботу
Сьогодні, 00:15
 0
8 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Білорусі затримали українських журналістів
07 серпень, 23:34
 0
Волинське місто підтопило через прорив труби, яку нещодавно замінили. ВІДЕО, ФОТО
07 серпень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8