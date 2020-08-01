Освітяни можуть отримати доплати за дистанційну роботу
Сьогодні, 00:15
Працівники закладів освіти, які проводять заняття в умовах дистанційного навчання, можуть отримувати надбавки до зарплати.
Про це повідомило Міністерство освіти і науки у відповідь на звернення Профспілки працівників освіти, - пише "Українська правда".
"Зокрема, працівникам закладів освіти, які проводять заняття в умовах дистанційного навчання, керівником закладу може бути установлена надбавка за складність і напруженість у роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки)", - повідомили у МОН.
Встановлювати надбавки можуть керівники закладів можуть у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків.
Нагадаємо, у період карантину у МОН рекомендували виплачувати середню заробітну плату педагогічним працівникам.
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Про це повідомило Міністерство освіти і науки у відповідь на звернення Профспілки працівників освіти, - пише "Українська правда".
"Зокрема, працівникам закладів освіти, які проводять заняття в умовах дистанційного навчання, керівником закладу може бути установлена надбавка за складність і напруженість у роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки)", - повідомили у МОН.
Встановлювати надбавки можуть керівники закладів можуть у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків.
Нагадаємо, у період карантину у МОН рекомендували виплачувати середню заробітну плату педагогічним працівникам.
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