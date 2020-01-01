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Матч, у якому «Волинь» боротиметься за путівку в УПЛ, перенесли

Матч, у якому «Волинь» боротиметься за путівку в УПЛ, перенесли
Матч "Минай" - "Волинь", у якому вирішуватиметься, хто з команд підніметься у вищий футбольний дивізіон, перенесли.

Про це йдеться на сайті ФК "Волинь".

Адміністрація ПФЛ ухвалила рішення щодо фінішу змагань у Першій лізі чемпіонату України. Так, через необхідність зіграти перенесений матч 22-го туру між львівським «Рухом» та запорізьким «Металургом», цей самий матч команди проведуть 11 серпня, у вівторок.

Відповідно, у ПФЛ перенесли майже всі (в тому числі й гостьовий поєдинок "Волині") матчі 30-го туру Першої ліги (окрім поєдинку «Черкащини» та «Миколаєва») на четвер, 13 серпня. Усі поєдинки, так як і було заплановано, розпочнуться о 17:30

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Теги: Волинь, Минай, футбол, календар
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