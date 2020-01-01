Матч, у якому «Волинь» боротиметься за путівку в УПЛ, перенесли
Сьогодні, 08:37
Матч "Минай" - "Волинь", у якому вирішуватиметься, хто з команд підніметься у вищий футбольний дивізіон, перенесли.
Про це йдеться на сайті ФК "Волинь".
Адміністрація ПФЛ ухвалила рішення щодо фінішу змагань у Першій лізі чемпіонату України. Так, через необхідність зіграти перенесений матч 22-го туру між львівським «Рухом» та запорізьким «Металургом», цей самий матч команди проведуть 11 серпня, у вівторок.
Відповідно, у ПФЛ перенесли майже всі (в тому числі й гостьовий поєдинок "Волині") матчі 30-го туру Першої ліги (окрім поєдинку «Черкащини» та «Миколаєва») на четвер, 13 серпня. Усі поєдинки, так як і було заплановано, розпочнуться о 17:30
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Про це йдеться на сайті ФК "Волинь".
Адміністрація ПФЛ ухвалила рішення щодо фінішу змагань у Першій лізі чемпіонату України. Так, через необхідність зіграти перенесений матч 22-го туру між львівським «Рухом» та запорізьким «Металургом», цей самий матч команди проведуть 11 серпня, у вівторок.
Відповідно, у ПФЛ перенесли майже всі (в тому числі й гостьовий поєдинок "Волині") матчі 30-го туру Першої ліги (окрім поєдинку «Черкащини» та «Миколаєва») на четвер, 13 серпня. Усі поєдинки, так як і було заплановано, розпочнуться о 17:30
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