Волинське місто підтопило через прорив труби, яку нещодавно замінили. ВІДЕО, ФОТО





Трубу прорвало 6 серпня, - пише



За словами місцевих мешканців, кілька днів тому на вулиці міняли водопровід й проклали нові труби. Однак, через день стався прорив і працівники водоканалу ліквідували поломку.



Майже два дні людям довелося обходитися без водопостачання.



У зв’язку з аварією 4 серпня на водопроводі поблизу перехрестя вулиць Сірка та Героїв АТО, були тимчасово відключені від водопостачання абоненти, що проживають по вул. Сірка та вул. Шкільна у м.Нововолинську. Аварійна бригада здійснює ліквідацію пориву водопроводу. Після цього водопостачання буде відновлено та проведено промивання мереж”, – йшлося в оголошенні Нововолинськводоканалу.



Відтак, за словами нововолинців щойно прокладену нову трубу прорвало вже вдруге. І цього разу аварія була значно масштабнішою і призвела до підтоплення значної частини вулиці Сірка.



Люди кажуть, що 6 серпня води було майже по коліна, але за день вже трохи висохло. 7-го серпня аварійна бригада працювала на місці події весь день, однак полагодити трубу поки не вдалося. Щоправда водопостачання мешканцям таки відновили, хоча й не всім.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську затопило частину вулиць Сірка та Героїв АТО. Це пов’язано з аварією на водопроводі, розповідають місцеві мешканці: нову трубу прорвало вже вдруге.Трубу прорвало 6 серпня, - пише БУГ За словами місцевих мешканців, кілька днів тому на вулиці міняли водопровід й проклали нові труби. Однак, через день стався прорив і працівники водоканалу ліквідували поломку.Майже два дні людям довелося обходитися без водопостачання.У зв’язку з аварією 4 серпня на водопроводі поблизу перехрестя вулиць Сірка та Героїв АТО, були тимчасово відключені від водопостачання абоненти, що проживають по вул. Сірка та вул. Шкільна у м.Нововолинську. Аварійна бригада здійснює ліквідацію пориву водопроводу. Після цього водопостачання буде відновлено та проведено промивання мереж”, – йшлося в оголошенні Нововолинськводоканалу.Відтак, за словами нововолинців щойно прокладену нову трубу прорвало вже вдруге. І цього разу аварія була значно масштабнішою і призвела до підтоплення значної частини вулиці Сірка.Люди кажуть, що 6 серпня води було майже по коліна, але за день вже трохи висохло. 7-го серпня аварійна бригада працювала на місці події весь день, однак полагодити трубу поки не вдалося. Щоправда водопостачання мешканцям таки відновили, хоча й не всім.

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