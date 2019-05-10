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Волинське місто підтопило через прорив труби, яку нещодавно замінили. ВІДЕО, ФОТО

Волинське місто підтопило через прорив труби, яку нещодавно замінили. ВІДЕО, ФОТО
У Нововолинську затопило частину вулиць Сірка та Героїв АТО. Це пов’язано з аварією на водопроводі, розповідають місцеві мешканці: нову трубу прорвало вже вдруге.

Трубу прорвало 6 серпня, - пише БУГ.

За словами місцевих мешканців, кілька днів тому на вулиці міняли водопровід й проклали нові труби. Однак, через день стався прорив і працівники водоканалу ліквідували поломку.
Волинське місто підтопило через прорив труби, яку нещодавно замінили. ВІДЕО, ФОТО
Волинське місто підтопило через прорив труби, яку нещодавно замінили. ВІДЕО, ФОТО


Майже два дні людям довелося обходитися без водопостачання.

Волинське місто підтопило через прорив труби, яку нещодавно замінили. ВІДЕО, ФОТО
Волинське місто підтопило через прорив труби, яку нещодавно замінили. ВІДЕО, ФОТО

У зв’язку з аварією 4 серпня на водопроводі поблизу перехрестя вулиць Сірка та Героїв АТО, були тимчасово відключені від водопостачання абоненти, що проживають по вул. Сірка та вул. Шкільна у м.Нововолинську. Аварійна бригада здійснює ліквідацію пориву водопроводу. Після цього водопостачання буде відновлено та проведено промивання мереж”, – йшлося в оголошенні Нововолинськводоканалу.

Відтак, за словами нововолинців щойно прокладену нову трубу прорвало вже вдруге. І цього разу аварія була значно масштабнішою і призвела до підтоплення значної частини вулиці Сірка.

Люди кажуть, що 6 серпня води було майже по коліна, але за день вже трохи висохло. 7-го серпня аварійна бригада працювала на місці події весь день, однак полагодити трубу поки не вдалося. Щоправда водопостачання мешканцям таки відновили, хоча й не всім.

Волинське місто підтопило через прорив труби, яку нещодавно замінили. ВІДЕО, ФОТО
Волинське місто підтопило через прорив труби, яку нещодавно замінили. ВІДЕО, ФОТО

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Теги: Волинь, аварія, Нововолинськ
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