вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З 1 вересня в Україні хочуть підвищити «мінімалку»

З 1 вересня в Україні хочуть підвищити «мінімалку»
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від партії "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький, - пише УНІАН.

"Це несуттєве підвищення, але потрібно пам'ятати, що у нас на роботі, яка оплачується з держбюджету, працює від 20 до 25% громадян, тобто тільки частина коштів лягає на держбюджет. Всі ви знаєте, що у нас також є проблема з тим, що багато хто зарплати занижують, виплачують у тінь, і тому цей захід сам себе збалансує. Він дозволяє трохи підняти надходження до держбюджету, з іншого боку - трохи підвищити виплати бюджетникам", - сказав нардеп.

Заблоцький також зазначив, що сьогодні не тільки Україна має проблеми з дефіцитом держбюджету: "Питання не тільки в дефіциті нашого бюджету, проблеми зараз у всіх. Наприклад, дефіцит бюджету США - 17% ВВП, їм теж буде нелегко".

Як відомо, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року. Раніше Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 року - до 6000 грн, з 1 липня 2021 року - до 6500 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зарплата, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Матч, у якому «Волинь» боротиметься за путівку в УПЛ, перенесли
Сьогодні, 08:37
З 1 вересня в Україні хочуть підвищити «мінімалку»
Сьогодні, 07:34
У місті на Волині хочуть зменшити тарифи на опалення
Сьогодні, 06:27
В СНУ імені Лесі Українки затвердили новий склад наглядової ради
Сьогодні, 05:21
На Буковині три весілля «загнали» у «червону» зону цілий район
Сьогодні, 03:16
Схожі новини
Українські чиновники отримуватимуть зарплату по-новому Українські чиновники отримуватимуть зарплату по-новому
28 травень, 06:20
За яких умов медики, які лікують хворих на коронавірус, отримають 300% зарплати За яких умов медики, які лікують хворих на коронавірус, отримають 300% зарплати
25 квітень, 01:17
Українським лікарям зарплату підвищать вже з квітня Українським лікарям зарплату підвищать вже з квітня
31 березень, 15:51
Скільки мають отримувати українці, щоб не їздити на заробітки Скільки мають отримувати українці, щоб не їздити на заробітки
13 лютий, 03:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Матч, у якому «Волинь» боротиметься за путівку в УПЛ, перенесли
Сьогодні, 08:37
 0
З 1 вересня в Україні хочуть підвищити «мінімалку»
Сьогодні, 07:34
 0
У місті на Волині хочуть зменшити тарифи на опалення
Сьогодні, 06:27
 0
В СНУ імені Лесі Українки затвердили новий склад наглядової ради
Сьогодні, 05:21
 0
На Буковині три весілля «загнали» у «червону» зону цілий район
Сьогодні, 03:16
 0
Медіа
відео
1/8