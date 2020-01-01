З 1 вересня в Україні хочуть підвищити «мінімалку»





Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від партії "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький, - пише



"Це несуттєве підвищення, але потрібно пам'ятати, що у нас на роботі, яка оплачується з держбюджету, працює від 20 до 25% громадян, тобто тільки частина коштів лягає на держбюджет. Всі ви знаєте, що у нас також є проблема з тим, що багато хто зарплати занижують, виплачують у тінь, і тому цей захід сам себе збалансує. Він дозволяє трохи підняти надходження до держбюджету, з іншого боку - трохи підвищити виплати бюджетникам", - сказав нардеп.



Заблоцький також зазначив, що сьогодні не тільки Україна має проблеми з дефіцитом держбюджету: "Питання не тільки в дефіциті нашого бюджету, проблеми зараз у всіх. Наприклад, дефіцит бюджету США - 17% ВВП, їм теж буде нелегко".



Як відомо, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року. Раніше Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 року - до 6000 грн, з 1 липня 2021 року - до 6500 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року.Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від партії "Слуга народу", - пише УНІАН "Це несуттєве підвищення, але потрібно пам'ятати, що у нас на роботі, яка оплачується з держбюджету, працює від 20 до 25% громадян, тобто тільки частина коштів лягає на держбюджет. Всі ви знаєте, що у нас також є проблема з тим, що багато хто зарплати занижують, виплачують у тінь, і тому цей захід сам себе збалансує. Він дозволяє трохи підняти надходження до держбюджету, з іншого боку - трохи підвищити виплати бюджетникам", - сказав нардеп.Заблоцький також зазначив, що сьогодні не тільки Україна має проблеми з дефіцитом держбюджету: "Питання не тільки в дефіциті нашого бюджету, проблеми зараз у всіх. Наприклад, дефіцит бюджету США - 17% ВВП, їм теж буде нелегко".Як відомо, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року. Раніше Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 року - до 6000 грн, з 1 липня 2021 року - до 6500 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію