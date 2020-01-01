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В Білорусі затримали українських журналістів

В Білорусі затримали українських журналістів
Двох українських і одного російського журналіста телеканалу Настоящее время затримали в Мінську. Телефон власного кореспондента телеканалу в Білорусі заблокований.

У готелі Мінська в п'ятницю, 7 серпня, затримали штатних кореспондентів телеканалу Настоящее время Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка й Івана Гребенюка, - повідомляє Кореспондент.

"Ромалійська і Гребенюк є громадянами України, Баранюк - громадянин Росії... Ірина Ромалійська - ведуча програми Вечір, головної інформаційної програми Настоящего времени. Іван Гребенюк - український журналіст, який працює на Нстоящее время в Празі. Юрій Баранюк - власний кореспондент Настоящего времени в Санкт-Петербурзі", - йдеться в інформації.

За даними телеканалу, затриманих везуть у Московське РУВС Мінська.

"Телефони трьох затриманих і власного кореспондента Настоящего времени в Білорусі Романа Васюковича зараз заблоковані", - йдеться в повідомленні.

Причина затримання поки невідома.

У Національній спілці журналістів України (НСЖУ) заявили, що стурбовані інформацією про затримання колег.

"Ірина Ромалійська й Іван Гребенюк, відомі українські журналісти, і їхній колега з Росії Юрій Баранюк висвітлюють хід виборчої кампанії в Білорусі для великої аудиторії телеканалу НВ. Виконання професійних обов'язків - це не злочин, а норма", - йдеться в повідомленні глави НСЖУ Сергія Томіленка в Facebook.

НСЖУ закликає білоруську владу поважати права журналістів і ЗМІ.

"Очікуємо оперативну інформацію про долю наших колег, і сподіваємося, що їхню свободу не обмежать", - зазначив Томіленко.

Він також повідомив, що про затримання будуть поінформовані міжнародні партнери, зокрема Європейська федерація журналістів.

На сторінках ЦензорНет йшлося про те, що влада Білорусі має намір вислати з країни затриманих у Мінську українських журналістів Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка.

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Теги: Білорусь, журналістика
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