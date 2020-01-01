В Білорусі затримали українських журналістів





У готелі Мінська в п'ятницю, 7 серпня, затримали штатних кореспондентів телеканалу Настоящее время Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка й Івана Гребенюка, - повідомляє



"Ромалійська і Гребенюк є громадянами України, Баранюк - громадянин Росії... Ірина Ромалійська - ведуча програми Вечір, головної інформаційної програми Настоящего времени. Іван Гребенюк - український журналіст, який працює на Нстоящее время в Празі. Юрій Баранюк - власний кореспондент Настоящего времени в Санкт-Петербурзі", - йдеться в інформації.



За даними телеканалу, затриманих везуть у Московське РУВС Мінська.



"Телефони трьох затриманих і власного кореспондента Настоящего времени в Білорусі Романа Васюковича зараз заблоковані", - йдеться в повідомленні.



Причина затримання поки невідома.



У Національній спілці журналістів України (НСЖУ) заявили, що стурбовані інформацією про затримання колег.



"Ірина Ромалійська й Іван Гребенюк, відомі українські журналісти, і їхній колега з Росії Юрій Баранюк висвітлюють хід виборчої кампанії в Білорусі для великої аудиторії телеканалу НВ. Виконання професійних обов'язків - це не злочин, а норма", - йдеться в повідомленні глави НСЖУ Сергія Томіленка в Facebook.



НСЖУ закликає білоруську владу поважати права журналістів і ЗМІ.



"Очікуємо оперативну інформацію про долю наших колег, і сподіваємося, що їхню свободу не обмежать", - зазначив Томіленко.



Він також повідомив, що про затримання будуть поінформовані міжнародні партнери, зокрема Європейська федерація журналістів.



На сторінках ЦензорНет йшлося про те, що влада Білорусі має намір вислати з країни затриманих у Мінську українських журналістів Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох українських і одного російського журналіста телеканалу Настоящее время затримали в Мінську. Телефон власного кореспондента телеканалу в Білорусі заблокований.У готелі Мінська в п'ятницю, 7 серпня, затримали штатних кореспондентів телеканалу Настоящее время, - повідомляє Кореспондент "Ромалійська і Гребенюк є громадянами України, Баранюк - громадянин Росії... Ірина Ромалійська - ведуча програми Вечір, головної інформаційної програми Настоящего времени. Іван Гребенюк - український журналіст, який працює на Нстоящее время в Празі. Юрій Баранюк - власний кореспондент Настоящего времени в Санкт-Петербурзі", - йдеться в інформації.За даними телеканалу, затриманих везуть у Московське РУВС Мінська."Телефони трьох затриманих і власного кореспондента Настоящего времени в Білорусі Романа Васюковича зараз заблоковані", - йдеться в повідомленні.Причина затримання поки невідома.У Національній спілці журналістів України (НСЖУ) заявили, що стурбовані інформацією про затримання колег."Ірина Ромалійська й Іван Гребенюк, відомі українські журналісти, і їхній колега з Росії Юрій Баранюк висвітлюють хід виборчої кампанії в Білорусі для великої аудиторії телеканалу НВ. Виконання професійних обов'язків - це не злочин, а норма", - йдеться в повідомленні глави НСЖУв Facebook.НСЖУ закликає білоруську владу поважати права журналістів і ЗМІ."Очікуємо оперативну інформацію про долю наших колег, і сподіваємося, що їхню свободу не обмежать", - зазначив Томіленко.Він також повідомив, що про затримання будуть поінформовані міжнародні партнери, зокрема Європейська федерація журналістів.На сторінках ЦензорНет йшлося про те, що влада Білорусі має намір вислати з країни затриманих у Мінську українських журналістівта

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