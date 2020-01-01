На Буковині три весілля «загнали» у «червону» зону цілий район





Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу, - пише



"Велелюдні весілля у Буковинському стилі, і з таким розмахом 300-500 гостей на одному весіллі. Три таких весілля, які пройшли у Кіцманському районі загнали весь район у так звану "червону" зону. Адже вже сьогодні встановили, що 20% усіх гостей, які були на святкуванні мають підтверджений коронавірус. Значно більша кількість людей перебуває у статусі контактних осіб", - зазначив він.



Кількість заражених підвищилася й серед відпочивальників.



"Близько 20% тих, хто повернувся з курортів та роблять тест на коронавірус отримують позитивний результат", - додав Осачук.

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