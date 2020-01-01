Ранок 8 серпня: в Україні – 1489 нових випадків коронавірусу, на Волині – 64

8 серпня (станом на 9:00) в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало.За добу зафіксували 1489 нових випадків. Загалом провели 1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів, - йдеться на сайті МОЗ України.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 2955 випадків;Волинська область — 4226 випадків;Дніпропетровська область — 1525 випадків;Донецька область — 965 випадків;Житомирська область — 2101 випадок;Закарпатська область — 5697 випадків;Запорізька область — 919 випадків;Івано-Франківська область — 5552 випадки;Кіровоградська область — 718 випадків;м. Київ — 9378 випадків;Київська область — 4128 випадків;Львівська область — 10 726 випадків;Луганська область — 152 випадки;Миколаївська область — 696 випадків;Одеська область — 4069 випадків;Полтавська область — 491 випадок;Рівненська область — 6747 випадків;Сумська область — 653 випадки;Тернопільська область — 3257 випадків;Харківська область — 4661 випадок;Херсонська область — 259 випадків;Хмельницька область — 1323 випадки;Чернівецька область — 6565 випадків;Черкаська область — 996 випадків;Чернігівська область — 991 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 серпня 2020 року до Центру надійшло 1799 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 134 750 повідомлень про підозру на COVID-19