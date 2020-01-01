Ранок 8 серпня: в Україні – 1489 нових випадків коронавірусу, на Волині – 64
Сьогодні, 09:27
8 серпня (станом на 9:00) в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало.
За добу зафіксували 1489 нових випадків. Загалом провели 1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів, - йдеться на сайті МОЗ України.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
Вінницька область — 2955 випадків;
Волинська область — 4226 випадків;
Дніпропетровська область — 1525 випадків;
Донецька область — 965 випадків;
Житомирська область — 2101 випадок;
Закарпатська область — 5697 випадків;
Запорізька область — 919 випадків;
Івано-Франківська область — 5552 випадки;
Кіровоградська область — 718 випадків;
м. Київ — 9378 випадків;
Київська область — 4128 випадків;
Львівська область — 10 726 випадків;
Луганська область — 152 випадки;
Миколаївська область — 696 випадків;
Одеська область — 4069 випадків;
Полтавська область — 491 випадок;
Рівненська область — 6747 випадків;
Сумська область — 653 випадки;
Тернопільська область — 3257 випадків;
Харківська область — 4661 випадок;
Херсонська область — 259 випадків;
Хмельницька область — 1323 випадки;
Чернівецька область — 6565 випадків;
Черкаська область — 996 випадків;
Чернігівська область — 991 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 серпня 2020 року до Центру надійшло 1799 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 134 750 повідомлень про підозру на COVID-19
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За добу зафіксували 1489 нових випадків. Загалом провели 1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів, - йдеться на сайті МОЗ України.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
Вінницька область — 2955 випадків;
Волинська область — 4226 випадків;
Дніпропетровська область — 1525 випадків;
Донецька область — 965 випадків;
Житомирська область — 2101 випадок;
Закарпатська область — 5697 випадків;
Запорізька область — 919 випадків;
Івано-Франківська область — 5552 випадки;
Кіровоградська область — 718 випадків;
м. Київ — 9378 випадків;
Київська область — 4128 випадків;
Львівська область — 10 726 випадків;
Луганська область — 152 випадки;
Миколаївська область — 696 випадків;
Одеська область — 4069 випадків;
Полтавська область — 491 випадок;
Рівненська область — 6747 випадків;
Сумська область — 653 випадки;
Тернопільська область — 3257 випадків;
Харківська область — 4661 випадок;
Херсонська область — 259 випадків;
Хмельницька область — 1323 випадки;
Чернівецька область — 6565 випадків;
Черкаська область — 996 випадків;
Чернігівська область — 991 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 серпня 2020 року до Центру надійшло 1799 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 134 750 повідомлень про підозру на COVID-19
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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