В Іспанії екстрено посадили літак через відмову українця одягнути захисну маску
Сьогодні, 12:01
В Іспанії літак авіакомпанії Air Europa, що летів з острова Гран-Канарія до Мадрида, довелося екстрено посадити у Малазі через поведінку громадянина України, який відмовлявся надягати захисну маску.
Про це пише видання Укрінформ з посиланням на El Periodico.
Як зазначається, пасажир з українським паспортом був з ознаками алкогольного сп'яніння, а екіпаж неодноразово рекомендував чоловіку надягти маску, але він відмовлявся. Після цього застосували відповідний протокол, повідомили в авіакомпанії Air Europa.
Асоціація диспетчерів Іспанії також повідомила про інцидент. Там зазначили, що командир екіпажу літака запросив посадку на летовищі Малаги через «конфліктного пасажира на борту». Після посадки порушника передали службовцям національної гвардії.
Після висадки пасажира літак продовжив подорож до Мадрида.
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Про це пише видання Укрінформ з посиланням на El Periodico.
Як зазначається, пасажир з українським паспортом був з ознаками алкогольного сп'яніння, а екіпаж неодноразово рекомендував чоловіку надягти маску, але він відмовлявся. Після цього застосували відповідний протокол, повідомили в авіакомпанії Air Europa.
Асоціація диспетчерів Іспанії також повідомила про інцидент. Там зазначили, що командир екіпажу літака запросив посадку на летовищі Малаги через «конфліктного пасажира на борту». Після посадки порушника передали службовцям національної гвардії.
Після висадки пасажира літак продовжив подорож до Мадрида.
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Коментарі 2
Колись говорили, що нашого цвіту по всьому світу, а зараз нашої дурноти для всієї Європи.
Чомусь наше українське бидло перебуваючи у таких країнах, як: Германія, Італія, Іспанія чи Португалія зразу становиться законослухняним громадянином "тихіше води, нижче трави". А як таке бидло повертається до України зразу "пальці вєєром", нічого йому не скажи, бо почне права качати, битися та корчити з себе президента кооператива.
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