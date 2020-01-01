У Луцьку виник конфлікт між мешканцями багатоповерхівки та власницею приміщення, де хочуть відкрити офіс





У п’ятницю, 7 серпня, мешканці будинку зібрались, аби перешкодити будівельникам зробити окремий вхід до скандального приміщення. Також вони хочуть рішенням зборів ОСББ заборонити будь-які роботи на земельній ділянці, прилеглій до багатоповерхівки, - пише



Що кажуть мешканці будинку



Голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку Віталій Гомон каже, що квартиру на першому поверсі викупили близько року тому. Тепер же там хочуть відкрити заклад, всупереч бажанню інших мешканців. До речі, жителі не вірять в офіційну версію з офісом, мовляв в неофіційних розмовах їм повідомляли про наміри відкрити в будинку кафе.



«Коли почався карантин, ремонтні роботи там припинились фактично на пів року, а тепер знову відновились. Всередині квартири власник може робити, що хоче, але на вулиці – лише з дозволу ОСББ, яке є власником земельної ділянки. ОСББ згоди на те, щоб робити окремий вхід в будинок і займати зелену зону не давало», - каже голова об’єднання.



Мешканці скликають збори членів ОСББ (окремо для кожного під’їзду через карантин), аби офіційно заборонити будь-які роботи на земельній ділянці біля будинку.



«Тут і так збирається багато людей. А, якщо буде якась пивнушка, бруду і шуму буде в рази більше. А ми добре знаємо, як змінюється цільове призначення приміщення. Сьогодні на словах це офіс, а завтра – кафе», - додає Віталій Гомон.



Що кажуть власники



Власниця приміщення на першому поверсі Алла Храмцова особисто з мешканцями будинку не спілкувалась. Натомість її представляє адвокат Олександр Лавренчук.



«Моя клієнтка має проєкт, погоджений управлінням архітектури міської ради. Жодного кафе, як повідомляють мешканці, тут не буде. Буде торгово-офісне приміщення, яке не передбачає великого потоку людей, тому не заважатиме мешканцям», - каже він.



Показувати проєкт реконструкції журналістам юрист відмовився.



«Я сподіваюсь на компроміс. Ми ж розуміємо, що приміщення вже нежитлове і в будь-якому випадку рано чи пізно використовуватиметься за цільовим призначенням. Я перевірив документацію і не бачу жодних перешкод для своєї клієнтки», - додає правозахисник.



Мешканці будинку планують чинити спротив будівельним роботам.





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