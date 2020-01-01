Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 8 серпня

За останню добу на Волині зареєстрували 64 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 17, Луцький район – 19, Ківерцівський район – 7, Володимир – Волинський район – 6, Горохівський район – 4, Камінь-Каширський район – 3, м.Нововолинськ – 2, Іваничівський район – 2, Локачинський район – 2, Маневицький район –2. Одужало за добу 35 осіб.Загалом, станом на 8 серпня в області зареєстрували 4226 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3155 осіб. 90 випадків хвороби завершилося летально, - інформують у Волинській ОДА.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1042 випадки, в т.ч. 20 летальних;• Луцький район – 422 випадки, в т.ч. 4 летальних;• Ковельський район – 402 випадки, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 459 випадків, в т.ч. 11 летальних;• Камінь-Каширський район – 252 випадки, в т.ч. 9 летальних;• Ратнівський район – 178 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 281 випадок, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 259 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Іваничівський район – 78 випадків;• Горохівський район – 190 випадків, в тому числі 2 летальних;• Маневицький район – 174 випадки, в тому числі 5 летальних;• Любешівський район – 150 випадків, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Любомльський район – 62 випадки;• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;• Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 51 випадок;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 70 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 23 921 особу. В тому числі за останню добу обстежено 348 осіб.