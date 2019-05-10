На Волині атовцю підкинули до батьківського будинку гранату

Учаснику АТО з Волині Дмитру Грицюку підкинули до батьківського будинку, де він раніше жив, гранату зі стрічкою «вічна пам'ять».Про це він написав на своїй сторінці у facebook."Сьогодні вранці мені до батьківського будинку підкинули "подарунок".Мабуть, з метою залякування. Це може значити лише одне - ми на правильному шляху!!! Слава Україні!!!", - йдеться у дописі.