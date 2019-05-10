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На Волині атовцю підкинули до батьківського будинку гранату

На Волині атовцю підкинули до батьківського будинку гранату
Учаснику АТО з Волині Дмитру Грицюку підкинули до батьківського будинку, де він раніше жив, гранату зі стрічкою «вічна пам'ять».

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

"Сьогодні вранці мені до батьківського будинку підкинули "подарунок".
Мабуть, з метою залякування. Це може значити лише одне - ми на правильному шляху!!! Слава Україні!!!", - йдеться у дописі.

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Теги: атовець, граната
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Коментарі 1
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Другий раз вже попереджувати не будуть, а жбурнуть одну з бойових гранат: Ф-1 або РГД-5.
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