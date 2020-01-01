Відомий український баскетболіст помер після тривалого перебування в комі





Про це повідомляють на офіційному сайті Федерації баскетболу України, - пише



Майже три місяці він боровся за життя в лікарні. Медики робили все можливе, щоб врятувати баскетболіста, проте виснажений організм не витримав.



Сергій М'ясоєдов на прізвисько "Комар" – багаторазовий учасник та переможець слем-данк-контестiв високого рівня, брав участь у Матчі зірок Суперліги та інших топівентах. У Вищій баскетбольній лізі України форвард виступав за "Запоріжжя- 2", "Інваспорт" з Дніпра і запорізький "Металург".



У неділю, 9 серпня, в ході 5-го туру Суперліги Парі-Матч 3х3 друзі Сергія проведуть данк-контест в пам'ять про товариша.



Зазначається, що 16 травня 25-річний гравець впав з велосипеда і звернувся в лікарню, скаржачись на сильний біль в ключиці. Уже в клініці М'ясоєдов знепритомнів і впав у кому. Лікарі діагностували у нього внутрішньочерепну гематому голови.

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