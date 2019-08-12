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Волинянка вирощує помідори досить незвичним способом

Волинянка вирощує помідори досить незвичним способом
Жителька села Залізниця Любешівського району Тетяна Лащ вирощує помідори коренем догори.

Зазначається, що навесні жінка шукала в інтернеті поради, як підживлювати помідори і наткнулася на оригінальний метод вирощування – у перевернутих догори дном пляшках, - пише газета Нове життя.

Тобто «горличком» униз, і саме з нього пробивається та виростає корч. А підживлення, полив, відповідно, здійснюється з боку денця, яке зрізається і кріпиться на підвищенні.

Спочатку, розповідає жінка, пляшки з розсадою підвішувала догори дриґом на огорожі, а коли корчі так виросли, що гілочки сягали землі, двохлітрові пляшки підвісила під дахом бесідки. От тільки корінню тіснувато, тож планує пересадити у п’ятилітрові бутлі.

Відмінність між вирощеними помідорами цим способом і звичайним, видно неозброєним оком. Наприклад, плодів на підвішених корчах небагато, але вони великі, в той час, як на городі звичайні дрібніші. Та й фітофтора «оригіналам» не зашкодила. А «городні» треба було кропити, щоб не чорніло листя та помідорчики. Поливає
їх Тетяна раз у день. Підживлювала лише один раз комплексним добривом для овочів. Уже бачить і розуміє, як вдосконалюватиме надалі такий метод. Наразі має таких з десятьк корчів, можливо, наступного року буде більше, ділиться цікавим досвідом хазяйка.


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Теги: помідори, вирощування
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