Волинянка вирощує помідори досить незвичним способом

Тетяна Лащ вирощує помідори коренем догори.



Зазначається, що навесні жінка шукала в інтернеті поради, як підживлювати помідори і наткнулася на оригінальний метод вирощування – у перевернутих догори дном пляшках, - пише газета



Тобто «горличком» униз, і саме з нього пробивається та виростає корч. А підживлення, полив, відповідно, здійснюється з боку денця, яке зрізається і кріпиться на підвищенні.



Спочатку, розповідає жінка, пляшки з розсадою підвішувала догори дриґом на огорожі, а коли корчі так виросли, що гілочки сягали землі, двохлітрові пляшки підвісила під дахом бесідки. От тільки корінню тіснувато, тож планує пересадити у п’ятилітрові бутлі.



Відмінність між вирощеними помідорами цим способом і звичайним, видно неозброєним оком. Наприклад, плодів на підвішених корчах небагато, але вони великі, в той час, як на городі звичайні дрібніші. Та й фітофтора «оригіналам» не зашкодила. А «городні» треба було кропити, щоб не чорніло листя та помідорчики. Поливає

їх Тетяна раз у день. Підживлювала лише один раз комплексним добривом для овочів. Уже бачить і розуміє, як вдосконалюватиме надалі такий метод. Наразі має таких з десятьк корчів, можливо, наступного року буде більше, ділиться цікавим досвідом хазяйка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька села Залізниця Любешівського районувирощує помідори коренем догори.Зазначається, що навесні жінка шукала в інтернеті поради, як підживлювати помідори і наткнулася на оригінальний метод вирощування – у перевернутих догори дном пляшках, - пише газета Нове життя. Тобто «горличком» униз, і саме з нього пробивається та виростає корч. А підживлення, полив, відповідно, здійснюється з боку денця, яке зрізається і кріпиться на підвищенні.Спочатку, розповідає жінка, пляшки з розсадою підвішувала догори дриґом на огорожі, а коли корчі так виросли, що гілочки сягали землі, двохлітрові пляшки підвісила під дахом бесідки. От тільки корінню тіснувато, тож планує пересадити у п’ятилітрові бутлі.Відмінність між вирощеними помідорами цим способом і звичайним, видно неозброєним оком. Наприклад, плодів на підвішених корчах небагато, але вони великі, в той час, як на городі звичайні дрібніші. Та й фітофтора «оригіналам» не зашкодила. А «городні» треба було кропити, щоб не чорніло листя та помідорчики. Поливаєїх Тетяна раз у день. Підживлювала лише один раз комплексним добривом для овочів. Уже бачить і розуміє, як вдосконалюватиме надалі такий метод. Наразі має таких з десятьк корчів, можливо, наступного року буде більше, ділиться цікавим досвідом хазяйка.

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