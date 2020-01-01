Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 8 серпня
Сьогодні, 13:19
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.
Одужали 9 жителів району: 6 – смт Любешів, 2 – с. Проходи та 1 – с. Ветли, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки с. Дольськ.
Загалом, станом на 08 серпня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 150 жителів Любешівського району, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 98 осіб. 4 випадки завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
Любешів – 60 (46 одужали), в тому числі 1 летальний;
Ветли – 11 (11 одужали);
Зарудчі – 12 (8 одужали);
Судче – 9 (1 одужала);
Люб’язь – 8 (8 одужали);
В’язівне – 7 (5 одужали);
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
Проходи – 4 (4 одужали);
Деревок – 4 (4 одужали);
Гірки – 4;
Великий Курінь – 3 (1 одужав);
Цир – 2, в тому числі 1 летальний;
Любешівська Воля – 2 (2 одужали);
Нові Березичі – 2 (2 одужали);
Щитинь – 2;
Березичі – 2;
Дольськ – 2 (1 одужав);
Залізниця - 1 (одужала);
Седлище – 1 (одужав);
Мукошин – 1;
Пожіг – 1;
Міжгайці – 2;
Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;
Невір – 1;
Березна Воля – 1;
Заріка - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 64 нових випадки захворювання на COVID-19. Загалом станом на 8 серпня в області зареєстрували 4226 випадків COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Одужали 9 жителів району: 6 – смт Любешів, 2 – с. Проходи та 1 – с. Ветли, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки с. Дольськ.
Загалом, станом на 08 серпня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 150 жителів Любешівського району, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 98 осіб. 4 випадки завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
Любешів – 60 (46 одужали), в тому числі 1 летальний;
Ветли – 11 (11 одужали);
Зарудчі – 12 (8 одужали);
Судче – 9 (1 одужала);
Люб’язь – 8 (8 одужали);
В’язівне – 7 (5 одужали);
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
Проходи – 4 (4 одужали);
Деревок – 4 (4 одужали);
Гірки – 4;
Великий Курінь – 3 (1 одужав);
Цир – 2, в тому числі 1 летальний;
Любешівська Воля – 2 (2 одужали);
Нові Березичі – 2 (2 одужали);
Щитинь – 2;
Березичі – 2;
Дольськ – 2 (1 одужав);
Залізниця - 1 (одужала);
Седлище – 1 (одужав);
Мукошин – 1;
Пожіг – 1;
Міжгайці – 2;
Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;
Невір – 1;
Березна Воля – 1;
Заріка - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 64 нових випадки захворювання на COVID-19. Загалом станом на 8 серпня в області зареєстрували 4226 випадків COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 8 серпня
Сьогодні, 13:19
Показали, який хочуть зробити фасад луцької школи №26
Сьогодні, 13:10
Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:21
Волинянка вирощує помідори досить незвичним способом
Сьогодні, 11:37