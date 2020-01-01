вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 8 серпня

Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 8 серпня
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.

Одужали 9 жителів району: 6 – смт Любешів, 2 – с. Проходи та 1 – с. Ветли, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки с. Дольськ.

Загалом, станом на 08 серпня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 150 жителів Любешівського району, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 98 осіб. 4 випадки завершилися летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

Любешів – 60 (46 одужали), в тому числі 1 летальний;

Ветли – 11 (11 одужали);

Зарудчі – 12 (8 одужали);

Судче – 9 (1 одужала);

Люб’язь – 8 (8 одужали);

В’язівне – 7 (5 одужали);

Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;

Проходи – 4 (4 одужали);

Деревок – 4 (4 одужали);

Гірки – 4;

Великий Курінь – 3 (1 одужав);

Цир – 2, в тому числі 1 летальний;

Любешівська Воля – 2 (2 одужали);

Нові Березичі – 2 (2 одужали);

Щитинь – 2;

Березичі – 2;

Дольськ – 2 (1 одужав);

Залізниця - 1 (одужала);

Седлище – 1 (одужав);

Мукошин – 1;

Пожіг – 1;

Міжгайці – 2;

Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;

Невір – 1;

Березна Воля – 1;

Заріка - 1.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 64 нових випадки захворювання на COVID-19. Загалом станом на 8 серпня в області зареєстрували 4226 випадків COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, випадки, хвороба, Любешівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 8 серпня
Сьогодні, 13:19
Показали, який хочуть зробити фасад луцької школи №26
Сьогодні, 13:10
Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:21
В Іспанії екстрено посадили літак через відмову українця одягнути захисну маску
Сьогодні, 12:01
Волинянка вирощує помідори досить незвичним способом
Сьогодні, 11:37
Схожі новини
У яких селах Любешівського району вже одужали хворі на COVID-19 У яких селах Любешівського району вже одужали хворі на COVID-19
16 липень, 11:06
Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 15 липня Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 15 липня
15 липень, 12:20
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 8 серпня Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 8 серпня
Сьогодні, 10:10
Ранок 8 серпня: в Україні – 1489 нових випадків коронавірусу, на Волині – 64 Ранок 8 серпня: в Україні – 1489 нових випадків коронавірусу, на Волині – 64
Сьогодні, 09:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 8 серпня
Сьогодні, 13:19
 0
Показали, який хочуть зробити фасад луцької школи №26
Сьогодні, 13:10
 0
Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:21
 0
В Іспанії екстрено посадили літак через відмову українця одягнути захисну маску
Сьогодні, 12:01
 0
Волинянка вирощує помідори досить незвичним способом
Сьогодні, 11:37
 0
Медіа
відео
1/8