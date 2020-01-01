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Лікар розповів, чи проходять волиняни профмедогляди під час карантину

Лікар розповів, чи проходять волиняни профмедогляди під час карантину
Міністерство охорони здоров’я дозволило на час карантину вважати дійсними результати медогляду, який працівники проходили раніше.

Про це розповів заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Володимир Шендибило, - пише Суспільне.


"Працівники організацій і підприємств не можуть пройти медогляди від початку карантину", - каже лікар.

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Якщо висновок лікаря потрібен для працевлаштування, лучани можуть звернутися на прийом до лікарів Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги.

"Є різні ситуації. Наприклад, людині потрібно влаштуватися на роботу, він може пройти вузькопрофільних фахівців, проконсультуватися. Ці лікарі дають рішення про стан здоров’я по тій чи іншій спеціальності", - каже заступник директора Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Шендибило.

Медик також зауважив, що медичний висновок може бути підставою для зарахування на роботу під час карантину.

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Теги: профмедогляди, Луцьк, лікар
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