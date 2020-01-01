Лікар розповів, чи проходять волиняни профмедогляди під час карантину





Про це розповів заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Володимир Шендибило, - пише



"Працівники організацій і підприємств не можуть пройти медогляди від початку карантину", - каже лікар.



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Якщо висновок лікаря потрібен для працевлаштування, лучани можуть звернутися на прийом до лікарів Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги.



"Є різні ситуації. Наприклад, людині потрібно влаштуватися на роботу, він може пройти вузькопрофільних фахівців, проконсультуватися. Ці лікарі дають рішення про стан здоров’я по тій чи іншій спеціальності", - каже заступник директора Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Шендибило.



Медик також зауважив, що медичний висновок може бути підставою для зарахування на роботу під час карантину.



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"Працівники організацій і підприємств не можуть пройти медогляди від початку карантину", - каже лікар.Якщо висновок лікаря потрібен для працевлаштування, лучани можуть звернутися на прийом до лікарів Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги."Є різні ситуації. Наприклад, людині потрібно влаштуватися на роботу, він може пройти вузькопрофільних фахівців, проконсультуватися. Ці лікарі дають рішення про стан здоров’я по тій чи іншій спеціальності", - каже заступник директора Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Шендибило.Медик також зауважив, що медичний висновок може бути підставою для зарахування на роботу під час карантину.

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