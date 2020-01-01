Коронавірус у Нововолинську: розповіли про ситуацію з недугою у місті
Сьогодні, 14:23
За останню добу в Нововолинську підтвердили два нових випадки коронавірусної хвороби, 7 людей одужали.
Загалом станом на 10.00 год. 8 серпня у Нововолинську зареєстрували 258 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 212 людей одужали. 9 випадків – летальні, - йдеться на сайті Нововолинської міськради.
Наразі у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікують 15 пацієнтів хворих на коронавірус: 2 жителі міста і 13 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 2 жителів міста та 9 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 4 хворих з Іваничівського, Локачинського, Горохівського районів та м. Володимира-Волинського.
1 нововолинянка лікується у Луцьку. 34 жителі Нововолинська отримують лікування амбулаторно.
За увесь період пандемії зробили 303 швидкі тести і взяли 1641 забір матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 607 аналізів та методом ІФА G – 242 аналізи.
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Загалом станом на 10.00 год. 8 серпня у Нововолинську зареєстрували 258 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 212 людей одужали. 9 випадків – летальні, - йдеться на сайті Нововолинської міськради.
Наразі у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікують 15 пацієнтів хворих на коронавірус: 2 жителі міста і 13 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 2 жителів міста та 9 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 4 хворих з Іваничівського, Локачинського, Горохівського районів та м. Володимира-Волинського.
1 нововолинянка лікується у Луцьку. 34 жителі Нововолинська отримують лікування амбулаторно.
За увесь період пандемії зробили 303 швидкі тести і взяли 1641 забір матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 607 аналізів та методом ІФА G – 242 аналізи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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