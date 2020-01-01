У Шацькому районі сталась аварія за участі мотоцикліста: хлопець – у реанімації





Про це Інформаційному агентству



Так, близько 3 години ночі поблизу села Голядин мотоцикліст в'їхав в піщану колію, внаслідок чого втратив рівновагу.



У результаті падіння 23-річний пасажир транспортного засобу отримав тяжкі травми: забій головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. Наразі хлопець перебуває у реанімаційному відділенні Любомльської ЦРЛ.



Головне фото – ілюстративне.

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