вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Шацькому районі сталась аварія за участі мотоцикліста: хлопець – у реанімації

У Шацькому районі сталась аварія за участі мотоцикліста: хлопець – у реанімації
Поблизу села Голядин Шацького району сталась аварія.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Так, близько 3 години ночі поблизу села Голядин мотоцикліст в'їхав в піщану колію, внаслідок чого втратив рівновагу.

У результаті падіння 23-річний пасажир транспортного засобу отримав тяжкі травми: забій головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. Наразі хлопець перебуває у реанімаційному відділенні Любомльської ЦРЛ.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, мотоцикліст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Шацькому районі сталась аварія за участі мотоцикліста: хлопець – у реанімації
Сьогодні, 16:15
Волонтери закликають привітати з днем народження дівчину з Волині, вітчим якої загинув на Донбасі
Сьогодні, 16:06
Церковні баталії: на Волині священник судиться з громадою
Сьогодні, 15:12
Коронавірус у Нововолинську: розповіли про ситуацію з недугою у місті
Сьогодні, 14:23
Лікар розповів, чи проходять волиняни профмедогляди під час карантину
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
На Волині 20-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі На Волині 20-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі
16 липень, 15:54
У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО
14 липень, 19:50
16-річний хлопець на мотоциклі потрапив в аварію у Ковелі 16-річний хлопець на мотоциклі потрапив в аварію у Ковелі
30 червень, 12:16
Врізався у паркан кладовища: на Волині на смерть розбився молодий мотоцикліст Врізався у паркан кладовища: на Волині на смерть розбився молодий мотоцикліст
09 червень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Шацькому районі сталась аварія за участі мотоцикліста: хлопець – у реанімації
Сьогодні, 16:15
 0
Волонтери закликають привітати з днем народження дівчину з Волині, вітчим якої загинув на Донбасі
Сьогодні, 16:06
 0
Церковні баталії: на Волині священник судиться з громадою
Сьогодні, 15:12
 0
Коронавірус у Нововолинську: розповіли про ситуацію з недугою у місті
Сьогодні, 14:23
 0
Лікар розповів, чи проходять волиняни профмедогляди під час карантину
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8