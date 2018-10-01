На Волині була величезна черга авто, які їхали на Світязь. ВІДЕО

Величезна черга автомобілів, які їхали у вихідні на Шацькі озера простягнулася аж до траси в'їзду у Любомль.Відео опублікувала на своїй сторінці у facebook«Таку чергу на Світязь, яка починається ще до Любомля, бачу вперше. Бідне озеро», – йдеться у її дописі.У коментарях під дописом користувачка зазначає, що така черга була вранці 8 серпня.