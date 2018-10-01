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На Волині була величезна черга авто, які їхали на Світязь. ВІДЕО

На Волині була величезна черга авто, які їхали на Світязь. ВІДЕО
Величезна черга автомобілів, які їхали у вихідні на Шацькі озера простягнулася аж до траси в'їзду у Любомль.

Відео опублікувала на своїй сторінці у facebook Ірина Коцура.

«Таку чергу на Світязь, яка починається ще до Любомля, бачу вперше. Бідне озеро», – йдеться у її дописі.

У коментарях під дописом користувачка зазначає, що така черга була вранці 8 серпня.


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Теги: черга, Світязь, авто
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Коментарі 1
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Загадят, ой загадят рогули, Свитязь !
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