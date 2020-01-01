«Укрзалізниця» відновила зупинку поїздів у Луцьку





Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", - пише



УЗ скасувала обмеження на зупинку у Тернополі та Луцьку для наступних поїздів:



№41/42 сполученням Дніпро-Трускавець,



№98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка,



№12/11 Одеса-Львів,



№81/82 Київ-Ужгород,



№49/50 Київ-Трускавець,



№136/135 Чернівці-Одеса,



№108/107 Одеса-Ужгород,



№110/109 Львів-Херсон,



№86/85 Львів-Новоолексіївка,



№715/716 Київ-Львів.



Квитки до вказаних міст можна придбати в касах або онлайн.



Зазначається, що також відсьогодні, 8 серпня, відновили зупинку у Луцьку та Тернополі електричок. З 10 серпня відновлять зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинь заново поділили на «коронавірусні» зони: Луцьк – у «помаранчевій»



"Рішення щодо відкриття або обмеження пасажирського сполучення приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій, після чого відповідні пропозиції надаються "Укрзалізниці", - підкреслили у відомстві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укрзалізниця" відсьогодні, 8 серпня, відновила зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з послабленням карантинних заходів.Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", - пише УНІАН. УЗ скасувала обмеження на зупинку у Тернополі та Луцьку для наступних поїздів:№41/42 сполученням Дніпро-Трускавець,№98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка,№12/11 Одеса-Львів,№81/82 Київ-Ужгород,№49/50 Київ-Трускавець,№136/135 Чернівці-Одеса,№108/107 Одеса-Ужгород,№110/109 Львів-Херсон,№86/85 Львів-Новоолексіївка,№715/716 Київ-Львів.Квитки до вказаних міст можна придбати в касах або онлайн.Зазначається, що також відсьогодні, 8 серпня, відновили зупинку у Луцьку та Тернополі електричок. З 10 серпня відновлять зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль.ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинь заново поділили на «коронавірусні» зони: Луцьк – у «помаранчевій»"Рішення щодо відкриття або обмеження пасажирського сполучення приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій, після чого відповідні пропозиції надаються "Укрзалізниці", - підкреслили у відомстві.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію