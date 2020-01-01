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«Укрзалізниця» відновила зупинку поїздів у Луцьку

«Укрзалізниця» відновила зупинку поїздів у Луцьку
"Укрзалізниця" відсьогодні, 8 серпня, відновила зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з послабленням карантинних заходів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", - пише УНІАН.

УЗ скасувала обмеження на зупинку у Тернополі та Луцьку для наступних поїздів:

№41/42 сполученням Дніпро-Трускавець,

№98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка,

№12/11 Одеса-Львів,

№81/82 Київ-Ужгород,

№49/50 Київ-Трускавець,

№136/135 Чернівці-Одеса,

№108/107 Одеса-Ужгород,

№110/109 Львів-Херсон,

№86/85 Львів-Новоолексіївка,

№715/716 Київ-Львів.

Квитки до вказаних міст можна придбати в касах або онлайн.

Зазначається, що також відсьогодні, 8 серпня, відновили зупинку у Луцьку та Тернополі електричок. З 10 серпня відновлять зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль.

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"Рішення щодо відкриття або обмеження пасажирського сполучення приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій, після чого відповідні пропозиції надаються "Укрзалізниці", - підкреслили у відомстві.


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Теги: потяги, Луцьк, зупинки
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