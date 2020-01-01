«Укрзалізниця» відновила зупинку поїздів у Луцьку
Сьогодні, 19:18
"Укрзалізниця" відсьогодні, 8 серпня, відновила зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з послабленням карантинних заходів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", - пише УНІАН.
УЗ скасувала обмеження на зупинку у Тернополі та Луцьку для наступних поїздів:
№41/42 сполученням Дніпро-Трускавець,
№98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка,
№12/11 Одеса-Львів,
№81/82 Київ-Ужгород,
№49/50 Київ-Трускавець,
№136/135 Чернівці-Одеса,
№108/107 Одеса-Ужгород,
№110/109 Львів-Херсон,
№86/85 Львів-Новоолексіївка,
№715/716 Київ-Львів.
Квитки до вказаних міст можна придбати в касах або онлайн.
Зазначається, що також відсьогодні, 8 серпня, відновили зупинку у Луцьку та Тернополі електричок. З 10 серпня відновлять зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль.
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"Рішення щодо відкриття або обмеження пасажирського сполучення приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій, після чого відповідні пропозиції надаються "Укрзалізниці", - підкреслили у відомстві.
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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", - пише УНІАН.
УЗ скасувала обмеження на зупинку у Тернополі та Луцьку для наступних поїздів:
№41/42 сполученням Дніпро-Трускавець,
№98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка,
№12/11 Одеса-Львів,
№81/82 Київ-Ужгород,
№49/50 Київ-Трускавець,
№136/135 Чернівці-Одеса,
№108/107 Одеса-Ужгород,
№110/109 Львів-Херсон,
№86/85 Львів-Новоолексіївка,
№715/716 Київ-Львів.
Квитки до вказаних міст можна придбати в касах або онлайн.
Зазначається, що також відсьогодні, 8 серпня, відновили зупинку у Луцьку та Тернополі електричок. З 10 серпня відновлять зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинь заново поділили на «коронавірусні» зони: Луцьк – у «помаранчевій»
"Рішення щодо відкриття або обмеження пасажирського сполучення приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій, після чого відповідні пропозиції надаються "Укрзалізниці", - підкреслили у відомстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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