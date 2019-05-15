У Турійському районі працює ферма з благородними оленями





Пр це розповів Роман Гунчак.



На площі 120 гектарів живе 210 голів благородних оленів, представлені 4-ма кров’яними лініями: англійською, східно-європейською, угорською та латвійською. У 2018 році році фермерське господарство купило племінне поголів’я оленів кількістю 80 голів у Латвії. Тоді фермери з Волині були першими імпортерами оленя в Україну



"На Волині є ще одна оленяча ферма. Це є новація. Є інший підхід до утримання, до проведення протиепідемічних заходів. На даний час у нас є фермерське господарство у Ківерцівському районі, яке утримує оленів у вольєрах", - розповів начальник управління ГУ Держпродспоживслужби в області Анатолій Тимофіюк.



Олені живуть у вольєрах. Самці відділені від самок. "Заходять до самок лише на період 2-3 місяці, поки триває гон. Двох самців на період гону закривати у клітці не можна, оскільки це може призвести до летального наслідку", - ділиться досвідом заступник директора фермерського господарства Роман Гунчак. Самця обирають за красою рогів. В умовах ферми роги оленям зрізають щороку, перед тим, як олень заходить до самок у вольєр.



"У вихідні цю ферму відвідує майже 300 туристів, у будні відвідувачів менше", - розповів Роман Гунчак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ферма з благородними оленями розташована поблизу села Радовичі Турійського району. Щовихідних сюди приїжджає близько 300 туристівПр це розповів Суспільному заступник директора фермерського господарстваНа площі 120 гектарів живе 210 голів благородних оленів, представлені 4-ма кров’яними лініями: англійською, східно-європейською, угорською та латвійською. У 2018 році році фермерське господарство купило племінне поголів’я оленів кількістю 80 голів у Латвії. Тоді фермери з Волині були першими імпортерами оленя в Україну"На Волині є ще одна оленяча ферма. Це є новація. Є інший підхід до утримання, до проведення протиепідемічних заходів. На даний час у нас є фермерське господарство у Ківерцівському районі, яке утримує оленів у вольєрах", - розповів начальник управління ГУ Держпродспоживслужби в областіОлені живуть у вольєрах. Самці відділені від самок. "Заходять до самок лише на період 2-3 місяці, поки триває гон. Двох самців на період гону закривати у клітці не можна, оскільки це може призвести до летального наслідку", - ділиться досвідом заступник директора фермерського господарства Роман Гунчак. Самця обирають за красою рогів. В умовах ферми роги оленям зрізають щороку, перед тим, як олень заходить до самок у вольєр."У вихідні цю ферму відвідує майже 300 туристів, у будні відвідувачів менше", - розповів Роман Гунчак.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію