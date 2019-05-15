У Турійському районі працює ферма з благородними оленями
Сьогодні, 18:50
Ферма з благородними оленями розташована поблизу села Радовичі Турійського району. Щовихідних сюди приїжджає близько 300 туристів
Пр це розповів Суспільному заступник директора фермерського господарства Роман Гунчак.
На площі 120 гектарів живе 210 голів благородних оленів, представлені 4-ма кров’яними лініями: англійською, східно-європейською, угорською та латвійською. У 2018 році році фермерське господарство купило племінне поголів’я оленів кількістю 80 голів у Латвії. Тоді фермери з Волині були першими імпортерами оленя в Україну
"На Волині є ще одна оленяча ферма. Це є новація. Є інший підхід до утримання, до проведення протиепідемічних заходів. На даний час у нас є фермерське господарство у Ківерцівському районі, яке утримує оленів у вольєрах", - розповів начальник управління ГУ Держпродспоживслужби в області Анатолій Тимофіюк.
Олені живуть у вольєрах. Самці відділені від самок. "Заходять до самок лише на період 2-3 місяці, поки триває гон. Двох самців на період гону закривати у клітці не можна, оскільки це може призвести до летального наслідку", - ділиться досвідом заступник директора фермерського господарства Роман Гунчак. Самця обирають за красою рогів. В умовах ферми роги оленям зрізають щороку, перед тим, як олень заходить до самок у вольєр.
"У вихідні цю ферму відвідує майже 300 туристів, у будні відвідувачів менше", - розповів Роман Гунчак.
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Пр це розповів Суспільному заступник директора фермерського господарства Роман Гунчак.
На площі 120 гектарів живе 210 голів благородних оленів, представлені 4-ма кров’яними лініями: англійською, східно-європейською, угорською та латвійською. У 2018 році році фермерське господарство купило племінне поголів’я оленів кількістю 80 голів у Латвії. Тоді фермери з Волині були першими імпортерами оленя в Україну
"На Волині є ще одна оленяча ферма. Це є новація. Є інший підхід до утримання, до проведення протиепідемічних заходів. На даний час у нас є фермерське господарство у Ківерцівському районі, яке утримує оленів у вольєрах", - розповів начальник управління ГУ Держпродспоживслужби в області Анатолій Тимофіюк.
Олені живуть у вольєрах. Самці відділені від самок. "Заходять до самок лише на період 2-3 місяці, поки триває гон. Двох самців на період гону закривати у клітці не можна, оскільки це може призвести до летального наслідку", - ділиться досвідом заступник директора фермерського господарства Роман Гунчак. Самця обирають за красою рогів. В умовах ферми роги оленям зрізають щороку, перед тим, як олень заходить до самок у вольєр.
"У вихідні цю ферму відвідує майже 300 туристів, у будні відвідувачів менше", - розповів Роман Гунчак.
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