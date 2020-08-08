Вчителів не тестуватимуть на Covid-19 перед початком навчального року

Максима Степанова, у цьому немає жодної потреби.



Про це чиновник заявив під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, пишуть



"Така функція не передбачена і у ній немає потреби. Алгоритм тестувань прописаний у нормативній базі і там є всі категорії людей, що потребують тестувань – вчителів там немає", – наголосив Степанов.



Він додав, що тестування можливе тільки у випадку появи симптомів коронавірусної хвороби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні навчального року вчителів не тестуватимуть на Covid-19, оскільки, за словами міністра охорони здоров’я, у цьому немає жодної потреби.Про це чиновник заявив під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, пишуть Факти "Така функція не передбачена і у ній немає потреби. Алгоритм тестувань прописаний у нормативній базі і там є всі категорії людей, що потребують тестувань – вчителів там немає", – наголосив Степанов.Він додав, що тестування можливе тільки у випадку появи симптомів коронавірусної хвороби.

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