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Вчителів не тестуватимуть на Covid-19 перед початком навчального року

Вчителів не тестуватимуть на Covid-19 перед початком навчального року
Напередодні навчального року вчителів не тестуватимуть на Covid-19, оскільки, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, у цьому немає жодної потреби.

Про це чиновник заявив під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, пишуть Факти.

"Така функція не передбачена і у ній немає потреби. Алгоритм тестувань прописаний у нормативній базі і там є всі категорії людей, що потребують тестувань – вчителів там немає", – наголосив Степанов.

Він додав, що тестування можливе тільки у випадку появи симптомів коронавірусної хвороби.

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Теги: вчителі, коронавірус, тестування
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