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У Чернівцях авто влетіло у зупинку, жінці відірвало ногу

У Чернівцях авто влетіло у зупинку, жінці відірвало ногу
У суботу, 8 серпня, до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Чернівці трапилася автопригода, внаслідок якої 61-річна місцева жителька отримала травми.

Про це інформують у поліції Чернівецької області.

Правоохоронці встановили, що у 24-річного водія автомобіля «Volkswagen Passat», виникла технічна несправність, внаслідок якої чоловік не впорався з керуванням та наїхав на жінку, яка знаходилась на зупинці громадського транспорту.

У Чернівцях авто влетіло у зупинку, жінці відірвало ногу

У результаті дорожньо-транспортної пригоди чернівчанці на місці події відірвало гомілку. Лікарі госпіталізували потерпілу до медичного закладу.

У Чернівцях авто влетіло у зупинку, жінці відірвало ногу

Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: Чернівці, аварія, зупинка
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