У Чернівцях авто влетіло у зупинку, жінці відірвало ногу





Про це інформують у



Правоохоронці встановили, що у 24-річного водія автомобіля «Volkswagen Passat», виникла технічна несправність, внаслідок якої чоловік не впорався з керуванням та наїхав на жінку, яка знаходилась на зупинці громадського транспорту.





У результаті дорожньо-транспортної пригоди чернівчанці на місці події відірвало гомілку. Лікарі госпіталізували потерпілу до медичного закладу.





Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 8 серпня, до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Чернівці трапилася автопригода, внаслідок якої 61-річна місцева жителька отримала травми.Про це інформують у поліції Чернівецької області Правоохоронці встановили, що у 24-річного водія автомобіля «Volkswagen Passat», виникла технічна несправність, внаслідок якої чоловік не впорався з керуванням та наїхав на жінку, яка знаходилась на зупинці громадського транспорту.У результаті дорожньо-транспортної пригоди чернівчанці на місці події відірвало гомілку. Лікарі госпіталізували потерпілу до медичного закладу.Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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