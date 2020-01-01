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9 серпня на Волині: гортаючи календар

9 серпня на Волині: гортаючи календар
День народження 9 серпня у головного лікаря Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Лесі Карпюк (на фото).

Також особисте свято відзначають громадська активістка Оксана Лойко, журналісти Андрій Мошкун та Тетяна Ізотова.

Вітаємо її зі святом та бажаємо міцного здоров'я, любові й достатку.

Іменинники сьогодні – Миколи.

Зичимо їм радості від життя й удачі на щодень.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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