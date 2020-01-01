9 серпня на Волині: гортаючи календар

Лесі Карпюк (на фото).



Також особисте свято відзначають громадська активістка Оксана Лойко, журналісти Андрій Мошкун та Тетяна Ізотова.



Вітаємо її зі святом та бажаємо міцного здоров'я, любові й достатку.



Іменинники сьогодні – Миколи.



Зичимо їм радості від життя й удачі на щодень.

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