9 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 9 серпня у головного лікаря Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Лесі Карпюк (на фото).
Також особисте свято відзначають громадська активістка Оксана Лойко, журналісти Андрій Мошкун та Тетяна Ізотова.
Вітаємо її зі святом та бажаємо міцного здоров'я, любові й достатку.
Іменинники сьогодні – Миколи.
Зичимо їм радості від життя й удачі на щодень.
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Також особисте свято відзначають громадська активістка Оксана Лойко, журналісти Андрій Мошкун та Тетяна Ізотова.
Вітаємо її зі святом та бажаємо міцного здоров'я, любові й достатку.
Іменинники сьогодні – Миколи.
Зичимо їм радості від життя й удачі на щодень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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