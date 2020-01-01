В Україні створять систему відстеження контактів хворих на СOVID-19





На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі за результатами позачергового засідання Кабінету Міністрів, що відбулося 8 серпня, повідомляє



"МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19. Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань", - зазначив глава уряду.



За його словами, на виконання доручення Президента міністр охорони здоров'я Максим Степанов детально прозвітує про готовність лікарень другої хвилі, які будуть приймати хворих на коронавірус. Як зазначив Шмигаль, таку статистику мають представити по кожній області та враховувати кількість ліжко-місць, забезпеченість засобами індивідуального захисту, ліками, киснем та медичним персоналом.

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