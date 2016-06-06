Двоє футболістів «Волині» захворіли на коронавірус, – ЗМІ
Сьогодні, 03:34
Двоє футболістів «Волині» заразилися коронавірусом. За інформацією Спорт на Районі, інфікувалися воротар Владислав Леванідов та захисник Анатолій Улянов.
Інфіковані футболісти почуваються нормально і вже вирушили на самоізоляцію до здачі негативного тесту. Два позитивних тести — допустима норма в чемпіонаті України, тому гру чемпіонату не переносили. Інші гравці здорові.
На післяматчевій прес-конференції, яка відбувалася онлайн, головний тренер «Волині» Андрій Тлумак не повідомив про інфікування, хоча у запитаннях на Фейсбук-стоірнці клубу такі питання були.
І Леванідов, і Улянов були відсутні у заявці команди під час переможного матчу проти «Гірника-Спорту» 3:0.
Раніше у «Волині» хворіли на COVID-19 головний тренер Тлумак і його помічник Андрій Сапуга. Обидва тренери пропустили перші три літні матчі своєї команди після відновлення Першої ліги.
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Інфіковані футболісти почуваються нормально і вже вирушили на самоізоляцію до здачі негативного тесту. Два позитивних тести — допустима норма в чемпіонаті України, тому гру чемпіонату не переносили. Інші гравці здорові.
На післяматчевій прес-конференції, яка відбувалася онлайн, головний тренер «Волині» Андрій Тлумак не повідомив про інфікування, хоча у запитаннях на Фейсбук-стоірнці клубу такі питання були.
І Леванідов, і Улянов були відсутні у заявці команди під час переможного матчу проти «Гірника-Спорту» 3:0.
Раніше у «Волині» хворіли на COVID-19 головний тренер Тлумак і його помічник Андрій Сапуга. Обидва тренери пропустили перші три літні матчі своєї команди після відновлення Першої ліги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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