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Місто накрила димова завіса: у Володимирі-Волинському горів сухостій. ВІДЕО

Місто накрила димова завіса: у Володимирі-Волинському горів сухостій. ВІДЕО
8-го серпня близько 18:00 на виїзді з Володимира-Волинського в напрямку Ковеля трапилося загорання сухостою.

Дим від пожежі було видно через усе місто, повідомляє БУГ.

Як повідомили БУГу, горіло поле не тільке біля міста, загорання трапилося в кількох місцях вздовж дороги, що веде до Ковеля.

На місці працювали пожежники.



Місто накрила димова завіса: у Володимирі-Волинському горів сухостій. ВІДЕО
Місто накрила димова завіса: у Володимирі-Волинському горів сухостій. ВІДЕО
Місто накрила димова завіса: у Володимирі-Волинському горів сухостій. ВІДЕО
Місто накрила димова завіса: у Володимирі-Волинському горів сухостій. ВІДЕО
Місто накрила димова завіса: у Володимирі-Волинському горів сухостій. ВІДЕО
Місто накрила димова завіса: у Володимирі-Волинському горів сухостій. ВІДЕО
Місто накрила димова завіса: у Володимирі-Волинському горів сухостій. ВІДЕО

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Теги: Володимир-Волинський, дим, загоряння, сухостій
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