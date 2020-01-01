Місто накрила димова завіса: у Володимирі-Волинському горів сухостій. ВІДЕО





Дим від пожежі було видно через усе місто, повідомляє



Як повідомили БУГу, горіло поле не тільке біля міста, загорання трапилося в кількох місцях вздовж дороги, що веде до Ковеля.



На місці працювали пожежники.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го серпня близько 18:00 на виїзді з Володимира-Волинського в напрямку Ковеля трапилося загорання сухостою.Дим від пожежі було видно через усе місто, повідомляє БУГ Як повідомили БУГу, горіло поле не тільке біля міста, загорання трапилося в кількох місцях вздовж дороги, що веде до Ковеля.На місці працювали пожежники.

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