Місто накрила димова завіса: у Володимирі-Волинському горів сухостій. ВІДЕО
Сьогодні, 21:20
8-го серпня близько 18:00 на виїзді з Володимира-Волинського в напрямку Ковеля трапилося загорання сухостою.
Дим від пожежі було видно через усе місто, повідомляє БУГ.
Як повідомили БУГу, горіло поле не тільке біля міста, загорання трапилося в кількох місцях вздовж дороги, що веде до Ковеля.
На місці працювали пожежники.
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Дим від пожежі було видно через усе місто, повідомляє БУГ.
Як повідомили БУГу, горіло поле не тільке біля міста, загорання трапилося в кількох місцях вздовж дороги, що веде до Ковеля.
На місці працювали пожежники.
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