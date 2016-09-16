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Показали, як у Луцьку відновлюють обсерваторію. ВІДЕО

Показали, як у Луцьку відновлюють обсерваторію. ВІДЕО
У Луцьку відновлюють обсерваторію у Палаці учнівської молоді, яка не діяла понад 30 років. Про це Суспільному розповів директор Центру технічної творчості Ігор Данильчук.

"Майже 30 років обсерваторія не працювала, все було в занедбаному стані. Ця обсерваторія - одна із небагатьох, які є на теренах України. Їх невелика кількість функціонуючих, а дітей багато цікавиться астрономією", - розповідає чоловік.

Зараз в обсерваторії триває капітальний ремонт. На відновлення обсерваторії із бюджету міста виділили 800 тисяч гривень, каже Ігор Данильчук. За кошти благодійників планують придбати комп’ютерну техніку і два телескопи, щоб діти могли досліджувати небесні тіла. Зараз будівельники оздоблюють приміщення під куполом.

Слюсар Дмитро Турко, який ремонтує приміщення, каже, що тепер конструкція купола буде обертатися на 360 градусів. Міняють підшипники та внутрішню поверхню.

Приміщення луцького Палацу учнівської молоді збудували у 1973 році. Тоді на даху будівлі відкрили астрономічну лабораторію, в якій займалися вихованці станції юних техніків, розповів Петро Андрієвський. 44 роки у ПУМі він викладає малювання.

Директор Центру технічної творчості Ігор Данильчук говорить, що капремонт мають завершити до 1 вересня. Продовжує: планують, щоб обсерваторія була доступною - аби і учні, і студенти і мешканці міста могли оглядати Луцьк та зоряне небо.


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Теги: обсерваторія, Палац учнівської молоді, ремонт
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