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Прикордонники викрили контрабанду сигарет на майже 7 мільйонів гривень. ФОТО

Прикордонники викрили контрабанду сигарет на майже 7 мільйонів гривень. ФОТО
Увечері, 7 серпня, в пункт пропуску «Нові Яриловичі» на в’їзд в Україну смугою руху «червоний коридор» прибув вантажний автомобіль марки «Даф». За кермом транспортного засобу білоруської реєстрації був 29 річний громадянин Білорусі. Заявлений в супровідних документах вантаж – мінеральні добрива.

Про це інформують на сайті Держприкордонслужби.

За результатами спільного огляду вилучили понад 530 тисяч пачок сигарет з білоруськими акцизними марками на суму близько 7 мільйонів гривень.

Експертну оцінку вилучених тягача з причепом встановлять в ході процесуальних заходів.



Прикордонники викрили контрабанду сигарет на майже 7 мільйонів гривень. ФОТО
Прикордонники викрили контрабанду сигарет на майже 7 мільйонів гривень. ФОТО
Прикордонники викрили контрабанду сигарет на майже 7 мільйонів гривень. ФОТО
Прикордонники викрили контрабанду сигарет на майже 7 мільйонів гривень. ФОТО

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Теги: митниця, цигарки, вантажівка
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