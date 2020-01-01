Прикордонники викрили контрабанду сигарет на майже 7 мільйонів гривень. ФОТО





Про це інформують на сайті



За результатами спільного огляду вилучили понад 530 тисяч пачок сигарет з білоруськими акцизними марками на суму близько 7 мільйонів гривень.



Експертну оцінку вилучених тягача з причепом встановлять в ході процесуальних заходів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері, 7 серпня, в пункт пропуску «Нові Яриловичі» на в’їзд в Україну смугою руху «червоний коридор» прибув вантажний автомобіль марки «Даф». За кермом транспортного засобу білоруської реєстрації був 29 річний громадянин Білорусі. Заявлений в супровідних документах вантаж – мінеральні добрива.Про це інформують на сайті Держприкордонслужби За результатами спільного огляду вилучили понад 530 тисяч пачок сигарет з білоруськими акцизними марками на суму близько 7 мільйонів гривень.Експертну оцінку вилучених тягача з причепом встановлять в ході процесуальних заходів.

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