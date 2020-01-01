На трасі Київ-Ковель фура влетіла в маршрутку, четверо людей загинули. ФОТО. ВІДЕО





Про це інформують у



За попередніми даними, у результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинули четверо людей. На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП області, Коростенського відділу поліції та патрульні поліцейські.



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 17-ї години на 143 км автошляху Київ-Ковель, на виїзді із с. Грозиного.



Попередньо, відбулося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса «Фольксваген Крафтер», що рухався з м. Києва до смт Лугини, з фурою «МАН» з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху.



У результаті зіткнення загинули 4 людини: водій маршрутки та троє його пасажирів. Водій вантажівки, 64-річний житель м. Запоріжжя, отримав травми.



Наразі поліція з’ясовує всі причини та обставини аварії, а також встановлює особи загиблих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 8 серпня у Коростенському районі на Житомирщині.Про це інформують у поліції Житомирської області За попередніми даними, у результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинули четверо людей. На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП області, Коростенського відділу поліції та патрульні поліцейські.Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 17-ї години на 143 км автошляху Київ-Ковель, на виїзді із с. Грозиного.Попередньо, відбулося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса «Фольксваген Крафтер», що рухався з м. Києва до смт Лугини, з фурою «МАН» з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху.У результаті зіткнення загинули 4 людини: водій маршрутки та троє його пасажирів. Водій вантажівки, 64-річний житель м. Запоріжжя, отримав травми.Наразі поліція з’ясовує всі причини та обставини аварії, а також встановлює особи загиблих.

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