На трасі Київ-Ковель фура влетіла в маршрутку, четверо людей загинули. ФОТО. ВІДЕО
08 серпень, 23:35
Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 8 серпня у Коростенському районі на Житомирщині.
Про це інформують у поліції Житомирської області.
За попередніми даними, у результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинули четверо людей. На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП області, Коростенського відділу поліції та патрульні поліцейські.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 17-ї години на 143 км автошляху Київ-Ковель, на виїзді із с. Грозиного.
Попередньо, відбулося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса «Фольксваген Крафтер», що рухався з м. Києва до смт Лугини, з фурою «МАН» з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху.
У результаті зіткнення загинули 4 людини: водій маршрутки та троє його пасажирів. Водій вантажівки, 64-річний житель м. Запоріжжя, отримав травми.
Наразі поліція з’ясовує всі причини та обставини аварії, а також встановлює особи загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у поліції Житомирської області.
За попередніми даними, у результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинули четверо людей. На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП області, Коростенського відділу поліції та патрульні поліцейські.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 17-ї години на 143 км автошляху Київ-Ковель, на виїзді із с. Грозиного.
Попередньо, відбулося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса «Фольксваген Крафтер», що рухався з м. Києва до смт Лугини, з фурою «МАН» з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху.
У результаті зіткнення загинули 4 людини: водій маршрутки та троє його пасажирів. Водій вантажівки, 64-річний житель м. Запоріжжя, отримав травми.
Наразі поліція з’ясовує всі причини та обставини аварії, а також встановлює особи загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
9 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На трасі Київ-Ковель фура влетіла в маршрутку, четверо людей загинули. ФОТО. ВІДЕО
08 серпень, 23:35
У Луцьку дитина потрапила під колеса автомобіля, – ЗМІ. ФОТО
08 серпень, 22:48
У селі поблизу Луцька зіткнулись два автомобілі
08 серпень, 22:13
В Україні створять систему відстеження контактів хворих на СOVID-19
08 серпень, 21:47