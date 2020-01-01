У Луцьку дитина потрапила під колеса автомобіля, – ЗМІ. ФОТО





Про це повідомили у телеграм-каналі «Лучани», пише



Так, близько 20 години автомобіль «Опель Комбо» збив на проспекті Грушевського дитину.



На місці працювали медики «швидкої» та правоохоронці.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 8 серпня, в Луцьку на проспекті Грушевського сталась аварія.Про це повідомили у телеграм-каналі «Лучани», пише ІА «Волинські новини» Так, близько 20 години автомобіль «Опель Комбо» збив на проспекті Грушевського дитину.На місці працювали медики «швидкої» та правоохоронці.Деталі – згодом.

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