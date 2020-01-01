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У Луцьку дитина потрапила під колеса автомобіля, – ЗМІ. ФОТО

У Луцьку дитина потрапила під колеса автомобіля, – ЗМІ. ФОТО
У суботу, 8 серпня, в Луцьку на проспекті Грушевського сталась аварія.

Про це повідомили у телеграм-каналі «Лучани», пише ІА «Волинські новини».

Так, близько 20 години автомобіль «Опель Комбо» збив на проспекті Грушевського дитину.

На місці працювали медики «швидкої» та правоохоронці.

Деталі – згодом.

У Луцьку дитина потрапила під колеса автомобіля, – ЗМІ. ФОТО
У Луцьку дитина потрапила під колеса автомобіля, – ЗМІ. ФОТО
У Луцьку дитина потрапила під колеса автомобіля, – ЗМІ. ФОТО

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Теги: аварія, дитина, Грушевського
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Коли навчите дітей не перебігати дорогу поза переходом, тоді і не буде таких аварій
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