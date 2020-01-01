У Луцьку дитина потрапила під колеса автомобіля, – ЗМІ. ФОТО
08 серпень, 22:48
У суботу, 8 серпня, в Луцьку на проспекті Грушевського сталась аварія.
Про це повідомили у телеграм-каналі «Лучани», пише ІА «Волинські новини».
Так, близько 20 години автомобіль «Опель Комбо» збив на проспекті Грушевського дитину.
На місці працювали медики «швидкої» та правоохоронці.
Деталі – згодом.
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Про це повідомили у телеграм-каналі «Лучани», пише ІА «Волинські новини».
Так, близько 20 години автомобіль «Опель Комбо» збив на проспекті Грушевського дитину.
На місці працювали медики «швидкої» та правоохоронці.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Коли навчите дітей не перебігати дорогу поза переходом, тоді і не буде таких аварій
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