Для шестирічного хлопчика з Волині терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 07:23
Небайдужих волинян просять терміново відгукнутися та здати кров для шестирічного хлопчика з Рожища.
Про допомогу просять рідні маленького Антона, у якого виявили лімфобластну лейкемію, пише Район.Рожище.
Дитині терміново потрібна кров від донорів-чоловіків з негативним резусом.
Усіх, хто може допомогти, просять зателефонувати за номерами телефонів (097)-847-04-05, (050)-510-77-03 (тато хлопчика Олександр Гамула).
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Про допомогу просять рідні маленького Антона, у якого виявили лімфобластну лейкемію, пише Район.Рожище.
Дитині терміново потрібна кров від донорів-чоловіків з негативним резусом.
Усіх, хто може допомогти, просять зателефонувати за номерами телефонів (097)-847-04-05, (050)-510-77-03 (тато хлопчика Олександр Гамула).
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