Для шестирічного хлопчика з Волині терміново шукають донорів крові





Про допомогу просять рідні маленького Антона, у якого виявили лімфобластну лейкемію, пише



Дитині терміново потрібна кров від донорів-чоловіків з негативним резусом.



Усіх, хто може допомогти, просять зателефонувати за номерами телефонів (097)-847-04-05, (050)-510-77-03 (тато хлопчика Олександр Гамула).

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