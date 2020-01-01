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Для шестирічного хлопчика з Волині терміново шукають донорів крові

Для шестирічного хлопчика з Волині терміново шукають донорів крові
Небайдужих волинян просять терміново відгукнутися та здати кров для шестирічного хлопчика з Рожища.

Про допомогу просять рідні маленького Антона, у якого виявили лімфобластну лейкемію, пише Район.Рожище.

Дитині терміново потрібна кров від донорів-чоловіків з негативним резусом.

Усіх, хто може допомогти, просять зателефонувати за номерами телефонів (097)-847-04-05, (050)-510-77-03 (тато хлопчика Олександр Гамула).

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Теги: донор крові, Рожище, хлопчик, допомога
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