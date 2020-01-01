На Київщині пенсіонер збив дитину та втік з місця аварії. ВІДЕО





Інформація про подію надійшла до поліції, після чого правоохоронці оперативно відшукали чоловіка,



Вони вилучили автомобіль з ушкодженнями після аварії.



Літнього водія затримали, він перебуває у СІЗО. Нині вирішують питання про оголошення йому підозри.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.



Постраждалого хлопчика доправили до лікарні, у нього зламана ключиця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Немішаєве Бородянського району Київської області 82-річний киянин збив 12-річного хлопчика на пішохідному переході та зник з місця ДТП.Інформація про подію надійшла до поліції, після чого правоохоронці оперативно відшукали чоловіка, інформують правоохоронці Вони вилучили автомобіль з ушкодженнями після аварії.Літнього водія затримали, він перебуває у СІЗО. Нині вирішують питання про оголошення йому підозри.Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.Постраждалого хлопчика доправили до лікарні, у нього зламана ключиця.

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