Не доплатили 20 гривень: у Луцьку таксист зламав ніс пасажирці





Днями Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок у справі, пише



Так, 13 серпня 2018 року близько 1 години 10 хвилин обвинувачений, перебуваючи поблизу будинку №125 на вулиці Рівненській, вдарив кулаком в обличчя потерпілу, внаслідок чого спричинив їй закриту черепно-мозкову травму, а також зламав ніс. На той момент чоловік працював таксистом і виконував замовлення.



У суді версія подій обвинуваченого та потерпілої відрізнялася. Водій свою вину не визнав. Він розповів, що в ту ніч отримав замовлення: забрати клієнтів (чоловіка та жінку) від магазину «Залізяка», що у селі Підгайці та довезти на проспект Соборності, 19а.



По дорозі таксист помітив, що сума для поїздки недостатня, тому він зателефонував до диспетчерської, де йому сказали розбиратися з клієнтами самому. На вулиці Рівненській, він зупинив автомобіль та сказав клієнтам доплатити 20 гривень. Однак, за версією таксиста, пасажир відмовився та почав його шарпати. Після цього клієнти, які, як зазначив таксист, були дуже п’яні, вийшли з автівки.Він також вийшов на ними.



З його водія, пасажири відмовилися оплатити поїздку, тому він запропонував їх відвезти за раніше вказану суму, однак пасажири не схотіли повертатися в автомобіль, натомість почали втікати. Він наздогнав чоловіка, який впав, перечепившись через бордюр, і між ними розпочався конфлікт, в який врутилась жінка. Як зазначив таксист, він випадково відмахнувся, однак куди влучив потерпілій, не бачив. До того ж, жінка перечепилася через ноги лежачого чоловіка та впала обличчям на асфальт.



Після цього пасажири заплатили водієві за поїздку 90 гривень.



Таксист наголосив, що він діставав з багажника биту, але потерпілу нею не бив.



Зі слів самоїпасажирки, коли виникло питання про доплату, її чоловік запропонував викликати інше таксі, але з водієм у них виник конфлікт. Вони вийшли з автомобіля: вона йшла попереду, а її чоловік – позаду. Згодом таксист взяв биту та наздогнав їх і двічі вдарив чоловіка битою. Зі слів потерпілої, вона намагалася розборонити чоловіків, однак таксист вдарив її кулаком в обличчя, і вона впала на землю. Після цього водій став над нею з дерев’яною битою та почав вимагати гроші, тож вона передала йому 100 гривень. На місце також почали з’їжджатися інші автомобілі таксі.



Покази жінки підтвердив і їїчоловік, тож, зрештою, суд визнав таксиста винним та призначив йому покарання у виді 150 годин громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку таксист побив клієнтку за те, що вона з чоловіком не хотіли доплачувати 20 гривень за поїздку. На його думку, диспетчери невірно вказали клієнтам суму поїздки.Днями Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок у справі, пише ІА "Волинські новини" Так, 13 серпня 2018 року близько 1 години 10 хвилин обвинувачений, перебуваючи поблизу будинку №125 на вулиці Рівненській, вдарив кулаком в обличчя потерпілу, внаслідок чого спричинив їй закриту черепно-мозкову травму, а також зламав ніс. На той момент чоловік працював таксистом і виконував замовлення.У суді версія подій обвинуваченого та потерпілої відрізнялася. Водій свою вину не визнав. Він розповів, що в ту ніч отримав замовлення: забрати клієнтів (чоловіка та жінку) від магазину «Залізяка», що у селі Підгайці та довезти на проспект Соборності, 19а.По дорозі таксист помітив, що сума для поїздки недостатня, тому він зателефонував до диспетчерської, де йому сказали розбиратися з клієнтами самому. На вулиці Рівненській, він зупинив автомобіль та сказав клієнтам доплатити 20 гривень. Однак, за версією таксиста, пасажир відмовився та почав його шарпати. Після цього клієнти, які, як зазначив таксист, були дуже п’яні, вийшли з автівки.Він також вийшов на ними.З його водія, пасажири відмовилися оплатити поїздку, тому він запропонував їх відвезти за раніше вказану суму, однак пасажири не схотіли повертатися в автомобіль, натомість почали втікати. Він наздогнав чоловіка, який впав, перечепившись через бордюр, і між ними розпочався конфлікт, в який врутилась жінка. Як зазначив таксист, він випадково відмахнувся, однак куди влучив потерпілій, не бачив. До того ж, жінка перечепилася через ноги лежачого чоловіка та впала обличчям на асфальт.Після цього пасажири заплатили водієві за поїздку 90 гривень.Таксист наголосив, що він діставав з багажника биту, але потерпілу нею не бив.Зі слів самоїпасажирки, коли виникло питання про доплату, її чоловік запропонував викликати інше таксі, але з водієм у них виник конфлікт. Вони вийшли з автомобіля: вона йшла попереду, а її чоловік – позаду. Згодом таксист взяв биту та наздогнав їх і двічі вдарив чоловіка битою. Зі слів потерпілої, вона намагалася розборонити чоловіків, однак таксист вдарив її кулаком в обличчя, і вона впала на землю. Після цього водій став над нею з дерев’яною битою та почав вимагати гроші, тож вона передала йому 100 гривень. На місце також почали з’їжджатися інші автомобілі таксі.Покази жінки підтвердив і їїчоловік, тож, зрештою, суд визнав таксиста винним та призначив йому покарання у виді 150 годин громадських робіт.

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