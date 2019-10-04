В Україні створять реєстр людей, які потребують трансплантації





Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент



“Важливо підтримувати комунікацію та розповідати про ті міфи, які існують щодо трансплантації. Наприклад, міф щодо чорної трансплантації, що створять реєстр, в якому будуть всі донори, і якщо якомусь багатію знадобиться робити пересадку, щось станеться з донором, якого не будуть рятувати, і ці органи одразу заберуть. Це я узагальнив інформацію, яку пишуть в інтернеті. Це міф, такого неможливо зробити. Ми створюємо єдину державну систему з питань трансплантації. В цій системі буде відповідний реєстр реципієнтів, тобто людей, яким потрібна трансплантація, які після внесення в цей реєстр будуть проходити відповідні обстеження раз на два-три місяці у відповідних лікарів, щоб бачити їх стан і можливість проведення трансплантації”, — зазначив він.



Окрім того, за його словами Максима Степанова, люди, які при житті захочуть стати донорами після смерті, зможуть заповнити необхідні документи.



“Вони будуть писати заяву, це так, якщо простіше говорити, їх внесуть у відповідний реєстр, який буде захищений, у якому буде все зрозуміло. У разі загибелі людини і констатування в неї смерті мозку обов’язково треба буде незалежно від бажання людини при житті взяти у родичів відповідну згоду на трансплантацію, так побудована система. Потім треба робити обстеження, що той чи інший орган підходить реципієнту, це складний процес, тому його неможливо зробити у підвалі чи полі. Це міф”, — додав Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні створять єдину державну систему з питань трансплантології, в якій створять спеціальний реєстр, куди вноситимуться дані людей, яким необхідна трансплантація органів.Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я, передає кореспондент УНН “Важливо підтримувати комунікацію та розповідати про ті міфи, які існують щодо трансплантації. Наприклад, міф щодо чорної трансплантації, що створять реєстр, в якому будуть всі донори, і якщо якомусь багатію знадобиться робити пересадку, щось станеться з донором, якого не будуть рятувати, і ці органи одразу заберуть. Це я узагальнив інформацію, яку пишуть в інтернеті. Це міф, такого неможливо зробити. Ми створюємо єдину державну систему з питань трансплантації. В цій системі буде відповідний реєстр реципієнтів, тобто людей, яким потрібна трансплантація, які після внесення в цей реєстр будуть проходити відповідні обстеження раз на два-три місяці у відповідних лікарів, щоб бачити їх стан і можливість проведення трансплантації”, — зазначив він.Окрім того, за його словами Максима Степанова, люди, які при житті захочуть стати донорами після смерті, зможуть заповнити необхідні документи.“Вони будуть писати заяву, це так, якщо простіше говорити, їх внесуть у відповідний реєстр, який буде захищений, у якому буде все зрозуміло. У разі загибелі людини і констатування в неї смерті мозку обов’язково треба буде незалежно від бажання людини при житті взяти у родичів відповідну згоду на трансплантацію, так побудована система. Потім треба робити обстеження, що той чи інший орган підходить реципієнту, це складний процес, тому його неможливо зробити у підвалі чи полі. Це міф”, — додав Степанов.

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