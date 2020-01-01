Мій телефонний друг: в Україні стартував проєкт дружньої підтримки самотніх людей





У відповідь на наслідки COVID-19 в Україні Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та «Українська Волонтерська Служба» (УВС) запустили проєкт Мій телефонний друг. Він покликаний підтримати людей, які опинилися на самоті. Про це інформують



Волонтери проєкту, здебільшого молодь, телефонуватимуть самотнім людям літнього віку, людям із інвалідністю або багатодітним батькам, щоб поділитися корисною інформацією та підтримати у нелегкій ситуації.



“Якщо вам або близькій вам людині може бути цікавим регулярне спілкування телефоном з молодою людиною, яка поділиться корисною інформацією або просто складе компанію, зверніться на гарячу лінію за номером 0 800 202 147 (з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 20:00).



Щоб стати телефонним волонтером в Україні, потрібно зареєструватися на платформі Мій телефонний друг та ознайомитися з інформацією і порадами від експертів проєкту”, – пояснили творці.



Партнерами проєкту вже стали Міністерство молоді та спорту, cоціальні служби, молодіжний рух U-Report та багато інших організацій.



Проєкт реалізують в межах національної кампанії солідарності ЮНІСЕФ та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).





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