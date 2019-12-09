Побили суперницю та забрали телефон: на Волині дівчата влаштували розбірки через хлопця





Про це стало відомо з вироку Володимир-Волинського міського суду, пише



Так, 21 серпня минулого року двоє неповнолітніх, одна з яких є ученицею 11 класу Нововолинської ЗОШ №5, прийшли в квартиру до знайомої та побили її. Хуліганки били дівчину ногами по обличчю, тілу та тягали за волосся.



Окрім того, одна з нападниць вкрала в потерпілої мобільний телефон, 1000 гривень, 50 євро та порвала закордонний паспорт потерпілої.



Одинадцятикласниця визнала себе винною частково. Вона розповіла, що конфліктує з потерпілою через хлопця. Тож вона попросила подругу сходити з нею додому до дівчини, щоб її провчити. Там між ними виникла сварка і бійка. Вона забрала телефон потерпілої, щоб видалити фотографії свого хлопця, а також 1000 гривень і 50 євро. Наголосила, що паспорт для виїзду за кордон не рвала.



Інша обвинувачена також визнала себе винною частково та пояснила, що коли потерпіла намагалась дати відсіч, то вдарила її подругу. Тому вона заступилась за подругу і також почала бити потерпілу.



Зрештою, одній із нападниць суд призначив покарання у виді штрафу 1700 гривень, натомість іншу дівчину передали під нагляд бабусі на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині двоє неповнолітніх дівчат прийшли додому до іншої та жорстоко побили її через хлопця.Про це стало відомо з вироку Володимир-Волинського міського суду, пише ІА "Волинські новини" Так, 21 серпня минулого року двоє неповнолітніх, одна з яких є ученицею 11 класу Нововолинської ЗОШ №5, прийшли в квартиру до знайомої та побили її. Хуліганки били дівчину ногами по обличчю, тілу та тягали за волосся.Окрім того, одна з нападниць вкрала в потерпілої мобільний телефон, 1000 гривень, 50 євро та порвала закордонний паспорт потерпілої.Одинадцятикласниця визнала себе винною частково. Вона розповіла, що конфліктує з потерпілою через хлопця. Тож вона попросила подругу сходити з нею додому до дівчини, щоб її провчити. Там між ними виникла сварка і бійка. Вона забрала телефон потерпілої, щоб видалити фотографії свого хлопця, а також 1000 гривень і 50 євро. Наголосила, що паспорт для виїзду за кордон не рвала.Інша обвинувачена також визнала себе винною частково та пояснила, що коли потерпіла намагалась дати відсіч, то вдарила її подругу. Тому вона заступилась за подругу і також почала бити потерпілу.Зрештою, одній із нападниць суд призначив покарання у виді штрафу 1700 гривень, натомість іншу дівчину передали під нагляд бабусі на один рік.

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