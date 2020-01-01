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У Луцьку чоловік звів рахунки з життям

У Луцьку чоловік звів рахунки з життям
У Луцьку знайшли повішеним у власній квартирі чоловіка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася вчора, 8 серпня, близько 19 години. 65-річний чоловік, житель міста Луцька, покінчив життя через повішення у квартирі в одній із багатоповерхівок на вулиці Конякіна.

Причини такого вчинку з'ясує слідство.

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Теги: повісився, чоловік, самогубство
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