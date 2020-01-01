У Луцьку чоловік звів рахунки з життям
Сьогодні, 09:54
У Луцьку знайшли повішеним у власній квартирі чоловіка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася вчора, 8 серпня, близько 19 години. 65-річний чоловік, житель міста Луцька, покінчив життя через повішення у квартирі в одній із багатоповерхівок на вулиці Конякіна.
Причини такого вчинку з'ясує слідство.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася вчора, 8 серпня, близько 19 години. 65-річний чоловік, житель міста Луцька, покінчив життя через повішення у квартирі в одній із багатоповерхівок на вулиці Конякіна.
Причини такого вчинку з'ясує слідство.
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