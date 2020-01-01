Одна смерть і 56 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 9 серпня
Сьогодні, 09:57
За останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 14, Луцький район – 8, Ратнівський район - 14, Маневицький район –10, м.Нововолинськ – 3, Іваничівський район – 3, Старовижівський район -2, Ківерцівський район – 1, Ковельський район - 1. Одужало за добу 8 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (помер мешканець Любешівського району).
Про це інформують у Волинській облдержадміністрації.
Загалом, станом на 9 серпня в області зареєстрували 4282 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужали 3163 особи. 91 випадок хвороби завершився летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявлили:
• м. Луцьк – 1056 випадків, в т.ч. 20 летальних;
• Луцький район – 430 випадків, в т.ч. 4 летальних;
• Ковельський район – 403 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 460 випадків, в т.ч. 11 летальних;
• Камінь-Каширський район – 252 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 192 випадки, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 281 випадок, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 262 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Іваничівський район – 81 випадок;
• Горохівський район – 190 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 184 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Любешівський район – 150 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 86 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любомльський район – 62 випадки;
• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 51 випадок;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 24 244 особи. В тому числі за останню добу обстежили 303 особи.
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Про це інформують у Волинській облдержадміністрації.
Загалом, станом на 9 серпня в області зареєстрували 4282 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужали 3163 особи. 91 випадок хвороби завершився летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявлили:
• м. Луцьк – 1056 випадків, в т.ч. 20 летальних;
• Луцький район – 430 випадків, в т.ч. 4 летальних;
• Ковельський район – 403 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 460 випадків, в т.ч. 11 летальних;
• Камінь-Каширський район – 252 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 192 випадки, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 281 випадок, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 262 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Іваничівський район – 81 випадок;
• Горохівський район – 190 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 184 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Любешівський район – 150 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 86 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любомльський район – 62 випадки;
• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 51 випадок;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 24 244 особи. В тому числі за останню добу обстежили 303 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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