Одна смерть і 56 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 9 серпня





Про це інформують у



Загалом, станом на 9 серпня в області зареєстрували 4282 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужали 3163 особи. 91 випадок хвороби завершився летально.



За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявлили:



• м. Луцьк – 1056 випадків, в т.ч. 20 летальних;

• Луцький район – 430 випадків, в т.ч. 4 летальних;

• Ковельський район – 403 випадки, в тому числі 11 летальних;

• Ківерцівський район – 460 випадків, в т.ч. 11 летальних;

• Камінь-Каширський район – 252 випадки, в т.ч. 9 летальних;

• Ратнівський район – 192 випадки, в т.ч. 6 летальних;

• Володимир-Волинський район – 281 випадок, в т.ч. 3 летальних;

• м. Нововолинськ – 262 випадки, в т.ч. 9 летальних;

• Іваничівський район – 81 випадок;

• Горохівський район – 190 випадків, в тому числі 2 летальних;

• Маневицький район – 184 випадки, в тому числі 5 летальних;

• Любешівський район – 150 випадків, в тому числі 5 летальних;

• Старовижівський район – 86 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Любомльський район – 62 випадки;

• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;

• Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;

• Локачинський район – 51 випадок;

• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 24 244 особи. В тому числі за останню добу обстежили 303 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 14, Луцький район – 8, Ратнівський район - 14, Маневицький район –10, м.Нововолинськ – 3, Іваничівський район – 3, Старовижівський район -2, Ківерцівський район – 1, Ковельський район - 1. Одужало за добу 8 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (помер мешканець Любешівського району).Про це інформують у Волинській облдержадміністрації Загалом, станом на 9 серпня в області зареєстрували 4282 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужали 3163 особи. 91 випадок хвороби завершився летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявлили:• м. Луцьк – 1056 випадків, в т.ч. 20 летальних;• Луцький район – 430 випадків, в т.ч. 4 летальних;• Ковельський район – 403 випадки, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 460 випадків, в т.ч. 11 летальних;• Камінь-Каширський район – 252 випадки, в т.ч. 9 летальних;• Ратнівський район – 192 випадки, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 281 випадок, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 262 випадки, в т.ч. 9 летальних;• Іваничівський район – 81 випадок;• Горохівський район – 190 випадків, в тому числі 2 летальних;• Маневицький район – 184 випадки, в тому числі 5 летальних;• Любешівський район – 150 випадків, в тому числі 5 летальних;• Старовижівський район – 86 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Любомльський район – 62 випадки;• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;• Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 51 випадок;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 24 244 особи. В тому числі за останню добу обстежили 303 особи.

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