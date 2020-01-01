В Україні – 1199 випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 56





Про це свідчать дані РНБО та



Добовий показник захворюваності знизився після серії антирекордів, які фіксували чотири дні поспіль. Днем раніше захворіли 1 489 осіб 7 серпня — 1453, 6 серпня — 1318, 5 серпня — 1271.



За добу найбільше нових випадків виявили у Львівській (125), Івано-Франківській (124), Харківській (123), Чернівецькій (104) областях та Києві (120).



На Волині за останню добу



Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 80 949 осіб, з них 43 972 одужали, летальних випадків — 1 897.



Наразі коронавірусну хворобу виявлили:



Вінницька область — 2974 випадки;

Волинська область — 4282 випадки;

Дніпропетровська область — 1547 випадків;

Донецька область — 975 випадків;

Житомирська область — 2131 випадок;

Закарпатська область — 5765 випадків;

Запорізька область — 937 випадків;

Івано-Франківська область — 5676 випадків;

Кіровоградська область — 721 випадок;

м. Київ — 9498 випадків;

Київська область — 4176 випадків;

Львівська область — 10851 випадок;

Луганська область — 153 випадки;

Миколаївська область — 705 випадків;

Одеська область — 4165 випадків;

Полтавська область — 494 випадки;

Рівненська область — 6840 випадків;

Сумська область — 668 випадків;

Тернопільська область — 3289 випадків;

Харківська область — 4784 випадки;

Херсонська область — 267 випадків;

Хмельницька область — 1346 випадків;

Чернівецька область — 6669 випадків;

Черкаська область — 1022 випадки;

Чернігівська область — 1014 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 1199 осіб, зафіксовали 18 летальних випадків, 37 хворих видужали.Про це свідчать дані РНБО та МОЗ станом на ранок неділі, 9 серпня.Добовий показник захворюваності знизився після серії антирекордів, які фіксували чотири дні поспіль. Днем раніше захворіли 1 489 осіб 7 серпня — 1453, 6 серпня — 1318, 5 серпня — 1271.За добу найбільше нових випадків виявили у Львівській (125), Івано-Франківській (124), Харківській (123), Чернівецькій (104) областях та Києві (120).На Волині за останню добу зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19 Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 80 949 осіб, з них 43 972 одужали, летальних випадків — 1 897.Наразі коронавірусну хворобу виявлили:Вінницька область — 2974 випадки;Дніпропетровська область — 1547 випадків;Донецька область — 975 випадків;Житомирська область — 2131 випадок;Закарпатська область — 5765 випадків;Запорізька область — 937 випадків;Івано-Франківська область — 5676 випадків;Кіровоградська область — 721 випадок;м. Київ — 9498 випадків;Київська область — 4176 випадків;Львівська область — 10851 випадок;Луганська область — 153 випадки;Миколаївська область — 705 випадків;Одеська область — 4165 випадків;Полтавська область — 494 випадки;Рівненська область — 6840 випадків;Сумська область — 668 випадків;Тернопільська область — 3289 випадків;Харківська область — 4784 випадки;Херсонська область — 267 випадків;Хмельницька область — 1346 випадків;Чернівецька область — 6669 випадків;Черкаська область — 1022 випадки;Чернігівська область — 1014 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію