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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – 1199 випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 56

В Україні – 1199 випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 56
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 1199 осіб, зафіксовали 18 летальних випадків, 37 хворих видужали.

Про це свідчать дані РНБО та МОЗ станом на ранок неділі, 9 серпня.

Добовий показник захворюваності знизився після серії антирекордів, які фіксували чотири дні поспіль. Днем раніше захворіли 1 489 осіб 7 серпня — 1453, 6 серпня — 1318, 5 серпня — 1271.

За добу найбільше нових випадків виявили у Львівській (125), Івано-Франківській (124), Харківській (123), Чернівецькій (104) областях та Києві (120).

На Волині за останню добу зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 80 949 осіб, з них 43 972 одужали, летальних випадків — 1 897.

Наразі коронавірусну хворобу виявлили:

Вінницька область — 2974 випадки;
Волинська область — 4282 випадки;
Дніпропетровська область — 1547 випадків;
Донецька область — 975 випадків;
Житомирська область — 2131 випадок;
Закарпатська область — 5765 випадків;
Запорізька область — 937 випадків;
Івано-Франківська область — 5676 випадків;
Кіровоградська область — 721 випадок;
м. Київ — 9498 випадків;
Київська область — 4176 випадків;
Львівська область — 10851 випадок;
Луганська область — 153 випадки;
Миколаївська область — 705 випадків;
Одеська область — 4165 випадків;
Полтавська область — 494 випадки;
Рівненська область — 6840 випадків;
Сумська область — 668 випадків;
Тернопільська область — 3289 випадків;
Харківська область — 4784 випадки;
Херсонська область — 267 випадків;
Хмельницька область — 1346 випадків;
Чернівецька область — 6669 випадків;
Черкаська область — 1022 випадки;
Чернігівська область — 1014 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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