Від початку року орендарі водойм на Волині сплатили до бюджету понад 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 20:23
Протягом січня-липня 2020 року господарюючі суб’єкти Волині, які отримали дозволи на спеціальне водокористування, сплатили до бюджетів усіх рівнів 5 мільйонів 405 тисяч гривень рентної плати.
У Головному управлінні ДПС у Волинській області зазначили, що місцеві бюджети отримали 2,4 мільйона гривень, а до держбюджету спрямували 3 мільйони гривень. Основна сума надходжень ренти - це плата за користування підземними водами, інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Втім, основна мета діяльності водокористувачів – вирощування риби. Для прикладу, обсяг вилову риби у Волинській області за минулий рік склав 478,7 тонн. Середня рибопродуктивність обловлених водних об’єктів становила 534 кг/га.
Місцевим громадам, у яких є відповідні резерви, варто взяти до уваги можливість надання в оренду вільних водних об’єктів на території районів. Зокрема, надання таких об’єктів в користування на умовах оренди виключно суб’єктам господарювання (юридичні або фізичні особи-підприємці) із чітко вказаною метою користування (рибництво (аквакультура), любительське рибальство, рекреація, тощо) може не лише наповнити бюджет громади, але й посприяти розвитку місцевої інфраструктури.
Управління агропромислового розвитку ОДА спільно з Управлінням Держрибагентства у Волинській області та іншими профільними структурами розроблили методичні рекомендації «Риба - важливий продовольчий ресурс Волині», де виклали інформацію про надання водних об’єктів у користування на умовах оренди, про законодавчі вимоги та інші важливі процедурні питання вирощування риби. Посібник буде корисним не лише уже діючим суб’єктам господарювання, але й усім, хто задумується про початок своєї справи в майбутньому.
«Забезпечення ринку якісною рибною продукцією місцевого виробництва та високий рівень рекреаційних послуг – безпосередньо пов’язані з дотриманням вимог чинного законодавства. Спеціалісти Управління Держрибагентства у Волинській області готові надавати усі рекомендації виробникам риби, щоб вирощувати товарну рибу було вигідніше та простіше. Ми готові максимально сприяти розвитку цього напрямку на території нашої області», - наголосив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Довідка:
Загальна площа земельного фонду Волині становить 21 тис га (озера, водосховища, ставки). По області протікає 137 річок загальною протяжністю 3637,6 км. На водних об’єктах області здійснюють такі види рибогосподарської діяльності: прісноводне рибництво (аквакультура), вирощування товарної риби, спеціальне товарне рибне господарство (СТРГ), культурно-рибні господарства (КРГ), спеціальне використання водних біоресурсів згідно науково-біологічних обґрунтувань ведення рибогосподарської експлуатації (НБО) та меліоративний вилов водних біоресурсів на озерах Шацького НПП.
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У Головному управлінні ДПС у Волинській області зазначили, що місцеві бюджети отримали 2,4 мільйона гривень, а до держбюджету спрямували 3 мільйони гривень. Основна сума надходжень ренти - це плата за користування підземними водами, інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Втім, основна мета діяльності водокористувачів – вирощування риби. Для прикладу, обсяг вилову риби у Волинській області за минулий рік склав 478,7 тонн. Середня рибопродуктивність обловлених водних об’єктів становила 534 кг/га.
Місцевим громадам, у яких є відповідні резерви, варто взяти до уваги можливість надання в оренду вільних водних об’єктів на території районів. Зокрема, надання таких об’єктів в користування на умовах оренди виключно суб’єктам господарювання (юридичні або фізичні особи-підприємці) із чітко вказаною метою користування (рибництво (аквакультура), любительське рибальство, рекреація, тощо) може не лише наповнити бюджет громади, але й посприяти розвитку місцевої інфраструктури.
Управління агропромислового розвитку ОДА спільно з Управлінням Держрибагентства у Волинській області та іншими профільними структурами розроблили методичні рекомендації «Риба - важливий продовольчий ресурс Волині», де виклали інформацію про надання водних об’єктів у користування на умовах оренди, про законодавчі вимоги та інші важливі процедурні питання вирощування риби. Посібник буде корисним не лише уже діючим суб’єктам господарювання, але й усім, хто задумується про початок своєї справи в майбутньому.
«Забезпечення ринку якісною рибною продукцією місцевого виробництва та високий рівень рекреаційних послуг – безпосередньо пов’язані з дотриманням вимог чинного законодавства. Спеціалісти Управління Держрибагентства у Волинській області готові надавати усі рекомендації виробникам риби, щоб вирощувати товарну рибу було вигідніше та простіше. Ми готові максимально сприяти розвитку цього напрямку на території нашої області», - наголосив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Довідка:
Загальна площа земельного фонду Волині становить 21 тис га (озера, водосховища, ставки). По області протікає 137 річок загальною протяжністю 3637,6 км. На водних об’єктах області здійснюють такі види рибогосподарської діяльності: прісноводне рибництво (аквакультура), вирощування товарної риби, спеціальне товарне рибне господарство (СТРГ), культурно-рибні господарства (КРГ), спеціальне використання водних біоресурсів згідно науково-біологічних обґрунтувань ведення рибогосподарської експлуатації (НБО) та меліоративний вилов водних біоресурсів на озерах Шацького НПП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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