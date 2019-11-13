Від початку року­­­­­­­­­­­ орендарі водойм на Волині сплатили до бюджету понад 5 мільйонів гривень

Протягом січня-липня 2020 року господарюючі суб’єкти Волині, які отримали дозволи на спеціальне водокористування, сплатили до бюджетів усіх рівнів 5 мільйонів 405 тисяч гривень рентної плати.У Головному управлінні ДПС у Волинській області зазначили, що місцеві бюджети отримали 2,4 мільйона гривень, а до держбюджету спрямували 3 мільйони гривень. Основна сума надходжень ренти - це плата за користування підземними водами, інформує Волинський рибоохоронний патруль.Втім, основна мета діяльності водокористувачів – вирощування риби. Для прикладу, обсяг вилову риби у Волинській області за минулий рік склав 478,7 тонн. Середня рибопродуктивність обловлених водних об’єктів становила 534 кг/га.Місцевим громадам, у яких є відповідні резерви, варто взяти до уваги можливість надання в оренду вільних водних об’єктів на території районів. Зокрема, надання таких об’єктів в користування на умовах оренди виключно суб’єктам господарювання (юридичні або фізичні особи-підприємці) із чітко вказаною метою користування (рибництво (аквакультура), любительське рибальство, рекреація, тощо) може не лише наповнити бюджет громади, але й посприяти розвитку місцевої інфраструктури.Управління агропромислового розвитку ОДА спільно з Управлінням Держрибагентства у Волинській області та іншими профільними структурами розроблили методичні рекомендації «Риба - важливий продовольчий ресурс Волині», де виклали інформацію про надання водних об’єктів у користування на умовах оренди, про законодавчі вимоги та інші важливі процедурні питання вирощування риби. Посібник буде корисним не лише уже діючим суб’єктам господарювання, але й усім, хто задумується про початок своєї справи в майбутньому.«Забезпечення ринку якісною рибною продукцією місцевого виробництва та високий рівень рекреаційних послуг – безпосередньо пов’язані з дотриманням вимог чинного законодавства. Спеціалісти Управління Держрибагентства у Волинській області готові надавати усі рекомендації виробникам риби, щоб вирощувати товарну рибу було вигідніше та простіше. Ми готові максимально сприяти розвитку цього напрямку на території нашої області», - наголосив начальник Волинського рибоохоронного патруляЗагальна площа земельного фонду Волині становить 21 тис га (озера, водосховища, ставки). По області протікає 137 річок загальною протяжністю 3637,6 км. На водних об’єктах області здійснюють такі види рибогосподарської діяльності: прісноводне рибництво (аквакультура), вирощування товарної риби, спеціальне товарне рибне господарство (СТРГ), культурно-рибні господарства (КРГ), спеціальне використання водних біоресурсів згідно науково-біологічних обґрунтувань ведення рибогосподарської експлуатації (НБО) та меліоративний вилов водних біоресурсів на озерах Шацького НПП.